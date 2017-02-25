YGS giriş yerleri açıklandı mı sorusunun cevabını öğrenciler merak ediyor. YGS’ye sayılı günler kala öğrenciler YGS giriş yerleri açıklandı mı, YGS giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorularının cevaplarını internetten aratıyor. YGS 2017 bu yıl 12 Mart Pazar günü gerçekleşecek. YGS adayları Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testine tabi tutulacak. YGS tek oturumda yapılacak ve sınav, saat 10.00'da başlayacak ve 160 dakika sürecek.

YGS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YGS giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi öğrenciler merak ediyor. YGS geçtiğimiz yıl 13 Mart’ta yapılmıştı. YGS giriş yerleri ise 2 Mart Perşembe günü yayınlanmıştı. YGS giriş yerlerinin bu sene de yine aynı tarihte açıklanması bekleniyor.

YGS’YE GİRMEK ZORUNLU MU?

Aşağıda belirtilen a) ve b) durumlarında adayların YGS’ye girme zorunluluğu bulunmaktadır:

a) Bu kılavuzun, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Meslek Yüksekokulları İle Açık Öğretim Ön Lisans Programlarına Sınavsız Geçiş başlıklı 7. maddesinde açıklanan esaslara göre kendi alanları ile ilişkilendirilmiş ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkı ile yerleşmek isteyen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları hariç ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YGS’ye girmeleri zorunludur.

b) Sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylardan, sınavsız geçiş hakkının bulunduğu ön lisans programları hariç diğer lisans programları veya alanları dışındaki ön lisans programlarını tercih etmek isteyenlerin YGS’ye girmeleri zorunludur. Aşağıda belirtilen durumlarda adayların YGS’ye girme zorunluluğu bulunmamakla birlikte c) ve d) maddelerinde belirtilen durumlarda adayların ÖSYS’ye başvuru süresi içinde 2016-ÖSYS başvurularını tamamlamış olmaları zorunludur:

c) Kılavuzun 7. maddesinde açıklanan esaslara göre, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkı olan adaylardan sadece bu hakları ile yerleşmek isteyenlerin YGS’ye girme zorunluluğu yoktur.

d) TÜBİTAK’ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasına katılarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alan adaylar, isterlerse kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına (burslu programlar hariç) sınavsız olarak kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinden bu adayların YGS’ye girme zorunluluğu yoktur.

e) Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayanların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenmekte olup ayrıntılı bilgiye www.yok.gov.tr internet adresindeki Öğrenci başlığı altında yer alan Kendi İmkanları ile Eğitim Alacaklar/Yurt Dışında Lise Eğitimi Alanlar sekmesinden ulaşılabilmektedir. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin 2016-ÖSYS’ye başvuru yapma ve YGS’ye girme zorunluluğu yoktur. Ancak bazı yükseköğretim kurumları yurt dışından öğrenci kabulünde ÖSYS puanlarını kullanabilmektedir. Bununla birlikte ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu veya uyruğundan biri T.C. olan çift uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kabulde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminden (ÖSYS) yararlanmayı istemeleri halinde 2016-ÖSYS’ye başvuru yapma ve YGS’ye girme zorunluluğu bulunmaktadır.

ÖSYM’DEN YGS ADAYLARINA VİDEO

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) adaylara yönelik sınav kurallarının yer aldığı eğitim filmi hazırladı. ÖSYM, 12 Mart 2017 Pazar günü uygulanacak olan 2017-YGS ile ilgili olarak adayları sınavın uygulanmasına yönelik bilgilendirme amacıyla 2017-YGS Aday Eğitim Filmi ve "Yepyeni Bir Hayat Başlasın Bizim İçin" isimli şarkı hazırladı. Sınav kurallarının yer aldığı yaklaşık 6 dakikalık animasyon filminde, adaylara 1 saat önce sınav binasında bulunmaları tavsiye edilerek, bu yıl sınavla ilgili bazı kural değişikliklerine gidildiği ve adayların sınav başlama saatinden 15 dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerektiği ifade edildi. Bu saatten sonra sınav binalarının kapılarının kapatılarak kimsenin alınmayacağı belirtildi.

Sınava girecek adaylar için geçerli kimlik kartlarının; T.C. nüfus cüzdanı, yeni kimlik düzenleninceye kadar 15 gün geçerli geçici kimlik belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya süresi geçerli pasaport olduğu kaydedildi.

Sınavda kullanılmak üzere iki kurşun kalem, bir silgi, bir kalemtıraş ve peçetenin her aday için ÖSYM tarafından temin edileceği, adaylar tarafından getirilecek yiyecek, içecek gibi tüketim maddelerinin de sınav salonuna alınmayacağı aktarılan filmde, adayların sınava sadece şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecekleri bilgisi yer aldı.

Animasyon filminde, ÖSYM verilerine 2016 yılında sınavlarda kural ihlali yapan 522 kişinin sınavının iptal edildiği bildirildi. ÖSYM, adaylara, salon başkanının sesli şekilde 'sınav başlamıştır' uyarısı öncesi ya da 'sınav bitmiştir' uyarısı sonrası soruları yanıtlamaya devam edenlerin kural ihlali nedeniyle sınavlarının iptal edileceği uyarısında bulundu.

Geçen yıl YGS'ye giren 122 kişinin kural ihlali nedeniyle, bunlar içindeki 4 kişinin de sınav başlama uyarısından önce soruları okuduğundan sınavının iptal edildiği bilgisinin yer aldığı animasyon filminde, "Sınav süresince başkalarının kağıdına baktığınız veya kağıdınızı başkalarına gösterdiğiniz sınav görevlilerince tespit edilirse sınavınız iptal edilir. Salondaki kameranın da sınav süresince kayıtta olduğunu unutmamalısınız. Sınav görevlilerinden hiç uyarı almasanız bile kuralları ihlal ettiğiniz sonradan kamera kayıtlarında tespit edilirse sınavınız iptal edilebilir. Sınav süresinin 4'te 3'ü tamamlanmadan önce ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonundan çıkılmasına izin verilmez" denildi. Tanıtım filmi ve şarkıya ÖSYM'nin internet sitesindeki duyurular kısmından erişilebilecek.



