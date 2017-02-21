

Aday öğrenciler http://www.cnnturk.com/ygs-deneme-sinavi adresinden bir defaya mahsus üyelik işlemlerini tamamlayarak 3 YGS deneme sınavına katılma hakkı kazanıyorlar.

Deneme sınavlarının planlanan uygulama tarihleri ise şu şekilde;

1. Deneme: 21.02.2017 ( Son giriş tarihi 26.02.2017 / Sonuçların açıklanacağı tarih 27.02.2017 )

2. Deneme: 27.02.2017 ( Son giriş tarihi 05.03.2017 / Sonuçları açıklanacağı tarih 06.03.2017 )

3. Deneme: 06.03.2017 ( Son giriş tarihi 11.03.2017 / Sonuçlar aynı gün açıklanacak )

Sınavlar online bir şekilde http://www.cnnturk.com/ygs-deneme-sinavi adresinde yapılacak, aday öğrenciler deneme sınavlarını online bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Sınav esnasında bağlantı kopmalarına karşın da önlemler alındı, buna göre aday öğrencinin sınav esnasında bağlantısı koparsa veya herhangi bir işi çıkarsa, deneme sınavı sayfasını kaydedip kapatarak, daha sonra tekrar sisteme giriş yaparak kaldığı yerden devam edebilecek.

Sınav sonuçları için adayların doğru ve yanlışları hesaplanarak, puanları ve sıralamaları belirlenecek, bu sayede adaylar sınava katılan diğer kullanıcılara göre başarı sıralarını görebilecek, eksiklerini belirleyebilecekler.