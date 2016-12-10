Hizmete girdiği günden bu yana yoğun ilgi gören ve vatandaşların beğenisini kazanan YHT’lerde unutulan eşyalar oldukça dikkat çekiyor. Her yolculuktan sonra varış noktasına gelmeden önce bu konuda anons yapılırken, vatandaşlar, eşyalarını yine de YHT’lerde unutabiliyor. Seferlerden sonra görevliler tarafından arama yapılıyor ve herhangi bir eşya bulunursa kayıt altına alınıyor.

Bebek arabası bile unutulabiliyor

Mevsimine göre güneş gözlüğü, şemsiye ve mont gibi eşyaların unutulduğu trenlerde, kimi zaman akla gelmeyecek malzemeler de dikkat çekiyor. Çanta, cep telefonu, ziynet eşyası, kimlik kartlarının hatta bebek arabasının dahi bulunduğu YHT’lerde unutulan eşyalar, gar içerisinde bulunan özel odalarda kaydı alınarak saklanıyor. Bir yıl boyunca bu odalarda saklanan ve sahibine ulaşılamayan kayıp eşyaların bazıları imha edilirken, maddi değeri olup buradan alınmayan eşyalar ise değerlendirilip kamuya aktarılıyor.

Vatandaşlar bu hizmetten memnun

YHT ile Eskişehir'e gelen bazı vatandaşlar, bu hizmetin olması gerektiğine dikkat çekerek, memnuniyetlerini dile getirdi. Eşyalarını kaybeden vatandaşların garlarda bulunan ‘kayıp eşya büroları’na gitmeleri gerektiğini aktaran vatandaşlar, yolcuların biraz daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Kadir Arslan - Selim Kuşcu

