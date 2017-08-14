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Yiğitcan Hekimoğlu’ndan büyük başarı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yüksek Lisans Öğrencisi, Kıbrıslı Türk Yiğitcan Hekimoğlu, Londra’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda, Türkiye 4x100 metre bayrak takımı ile finale koştu.

Yiğitcan Hekimoğlundan büyük başarı

14 Ağustos 2017 12:02

Londra’da düzenlenen, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 4x100 metre bayrak yarışı elemelerinde Türkiye Milli takımında yer alan GAÜ Öğrencisi Kıbrıslı Türk Yiğitcan Hekimoğlu, takımı ile birlikte Türkiye tarihinde bir ilke imza attı. Erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev, Yiğitcan Hekimoğlu, Emre Zafer Barnes ve Jak Ali Harvey’den oluşan Türk milli takımı, İngiltere'nin başkenti Londra'da organize edilen şampiyonanın 9. gününde, erkekler 4x100 metre bayrak yarışı seçmeleri için piste çıkarken, 38.44 ile sezonun en iyi derecesine imza atarak, serilerini de 4. sırada tamamladı. Genel klasmanda yedinciliği elde eden Türkiye, tarihinde ilk kez finallerde madalya mücadelesi vermeye hak kazandı.

Konuyla ilgili GAÜ'den yapılan açıklamada; Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nun, tüm GAÜ ailesini gururlandırdığı ve göstermiş olduğu başarıdan dolayı başta şahsı olmak üzere, tüm takım arkadaşlarını tebrik ettikleri ifade edildi. Hekimoğlu’nun; kreş, anaokulu ve ilkokul eğitimlerini GAÜ Amerikan Koleji’nden aldığı, akademik kariyer noktasında, tekrardan GAÜ’de yüksek lisans eğitmine devam ettiği bildirildi.

Hekimoğlu açıklamasında, GAÜ’nün 'kanatları' altında olabilmenin kendisine mutluluk ve gurur verdiğini belirterek, hem akademik, hem de sportif anlamda kendisini geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti. Çok büyük azim ile hedefe hazırlandığını bildiren Hekimoğlu, KKTC ve Türkiye’nin yanında, daha büyük başarılar ile GAÜ’yü de en iyi şekilde temsil etmek istediğini vurguladı.
 

Etiketler: atletizm, GAÜ, Girne Amerikan Üniversitesi, KKTC, spor haberleri


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