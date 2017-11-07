Babası tarafından öldürülen 10 yaşındaki Yiğitcan T., dün düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verilmişti. Bugün küçük çocuğun ailesi taziyeleri kabul etmeye devam etti. Acılı aile Arnavutköy Siirtliler Derneğinde taziyeleri kabul ederken küçük Yiğitcan'dan geriye kalan görüntüler yürekleri burktu.

Yiğitcan'dan geriye bu görüntüler kaldı

Ölümüyle herkesi yasa boğan küçük Yiğitcan'dan geriye sadece görüntüler kaldı. Küçük çocuğun bir davette önce arkadaşıyla ardında da annesiyle dans ettiği görüntüler görenleri hüzne boğdu.

“Eşinden intikam almak için çocuğunu öldürdü”

Taziyeleri kabul eden acılı dayı Adem Deniz, baba N.T.'nin intikam almak için oğlunu öldürdüğünü söyleyerek, “Bunu planlayarak yaptı. Kafasında kurguladı ve planlı yaptı. İntikam için yaptığını söylüyor ama her şey olabilir. Eşiyle barışmak istiyordu ama eşi de istemiyordu. Aralarındaki evlilik bitmişti artık. Eşinden intikam almak için çocuğunu öldürdü” dedi.

N.T.'nin daha önce de oğlunu öldürmeye çalıştığını belirten acılı dayı, “Oğlunu daha önce de öldürmeye çalıştı. Doğalgazı açıp hem kendisini hem oğlunu zehirleyerek öldürmeye çalıştı. O gece bana hem görüntülü hem de sesli mesaj attı. Bunun üzerine bende karakola gidip şikayette bulundum. Polislerle birlikte eve gittik, polisler kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Çocuğu o şekilde aldık. Daha sonra gidip şikayetçi olduk ama tekrar serbest bırakıldı. Savcılıktan çocuğunu görmek için izin kağıdı aldı. O şekilde gelip götürdü” ifadelerini kullandı.

Mehmet Altunışık

