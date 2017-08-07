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Yiğitler Bozüyük’te er meydanına çıktı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ilk kez düzenlenen güreş festivali izleyenler tarafından tam not alırken, er meydanını çıkan yiğitler kıyasıya bir mücadele sergilediler.

Yiğitler Bozüyükte er meydanına çıktı

07 Ağustos 2017 16:37
Yiğitler Bozüyük’te er meydanına çıktı - Tıkla İzle

Kortej yürüyüşü, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ve Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan program ile başlayan Bozüyük Belediyesi 1. Karakucak Güreş Festivali kapalı spor salonunun önündeki çim sahada düzenlenen güreş müsabakaları ile devam etti. Dünyaca ünlü milli güreşçilerin katıldığı festivalde Bozüyüklüler gün boyu ata sporumuz güreşi ustalarından izleme fırsatı buldu. Türkiye Karakucak Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan festivalde müsabakalar toplam üç kategoride düzenlendi. Er meydanında ilk olarak minik güreşçiler hünerlerini sergilerken ardından yıldızlar kategorisi ile devam eden festival büyüklerin gösterileri ve sonrasında düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden festival programına Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı M. Kemal Özgün, Bilecik Ak Parti Milletvekili Halil Eldemir, Kaymakam Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili Fahrettin Poyraz ve güreş severler katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, ilklerin belediyesi olarak pek çok şeyi vatandaşların desteği ve katılımı ile gerçekleştirdiklerini belirterek “Güreş bizim ata sporumuzdur. Bütün dünya da bilinen Türk gibi kuvvetli sözü atalarımızın tarih boyunca gösterdikleri kahramanlıkların yanı sıra dünyaca meşhur pehlivanlarımızın bir eseridir. Tarih boyunca Türk denilince akla zekâ, yiğitlik, cengâverlik, mertlik ve güreş gelir. Dünya Avrupa ve Olimpiyat şampiyonlarında en çok madalya kazandığımız spor olan güreş, Türk sporunun her zaman lokomotifi olmuştur. Ülkemizde karakucak ve yağlı güreş meydanları, dünyaca ünlü pehlivanlarımızın yetiştiği er meydanlarıdır. Uluslararası alanda dünya meydanlarında bayrağımızı spor adına ilk defa pehlivanlarımız dalgalandırdı. Bugünde yine uluslararası alanda olimpiyatlarda en fazla yüzümüzü güldüren spor dalı güreştir” dedi.

Konuşmasının devamında “Aziz milletimizin geleceğe daha güçlü adımlarla yürümesi için, çocuklarımızın sağlam bedenleri olması için Bozüyük Belediyesi olarak spora büyük bir önem veriyoruz” diyen Başkan Bakıcı spor faaliyetleri hakkında ise, “Biz kahraman ecdadın torunlarıyız, her zaman dimdik durmalıyız. Çünkü memleketimize saldırılar hiç bitmiyor. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki geçen yıl 15 Temmuz da bir darbe girişimi vardı. Bu milletin irade merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisine kasettiler bombaladılar. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızı öldürmeye çalıştılar. Bunları lanetliyoruz. İşte bu tür saldırılara karşı uyanık olacağız, hep zinde ve dinamik olacağız. Bileğimizi kimse bükemeyecek” dedi.

Konuşmaların ardından başlayan müsabakalarda miniklerde; 29 kiloda Ceyhun Gürses, 35 kiloda Ali Altıntaş, 38 kiloda Enes Keklikçi, 42 kiloda Nuri Taşkıran, 47 kiloda Salih Yusuf Yazıcı, 53 kiloda Fatih Yusuf Kahraman, 59 kiloda Muratcan Acar, 66 kiloda Ali Erses, 73 kiloda Emiralp San, + 73 kiloda Ahmet Mersin, Yıldızlar kategorisinde; 39 kiloda Adem Uygun, 46 kiloda Halil Gökdeniz, 50 kiloda Hafızcan Hasdemir, 54 kiloda Tahsin Çetin, 58 kiloda Oğuzhan Çavdar, 63 kiloda Yunus Bayram, 69 kiloda Ömer Faruk Çayır, 76 kiloda Medet Serhat Bilicitürk, 85 kiloda Süleyman Dur, 100 kiloda Ömer Faruk Zencir birinci olurken Büyükler Kategorisinde 55 kiloda Ahmet Peker, 60 kiloda Sezgin Pişmişoğlu, 66 kiloda Yusuf Benekli, 74 kiloda Haydar Yavuz, 86 kiloda Ender Coşkun, 96 kiloda Samet Özaslan, Baş Pehlivanlık müsabakalarında da Kenan Gör birinci oldu.

İzleyenlerin büyük keyif aldığı müsabakalarda Bozüyük Belediyesi tarafından alanda bulunanlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu. Güreş Federasyonu temsilcileri; festivalin Bozüyük’te ilk kez düzenlenmesine rağmen oldukça profesyonel ve güzel bir organizasyon olduğunu belirterek Başkan Bakıcı’ya teşekkür ettiler. Bozüyük’te ilk kez düzenlenen ve yoğun ilgi gören festival yapılan ödül töreninin ardından sona erdi. 

İsmet Cep

Etiketler: bilecik, er meydanı


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