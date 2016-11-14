Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün kısmi olarak kaldırılmasıyla birlikte vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu. Geniş güvenlik önlemleri içerisinde, uygulama noktalarında yoğun aramalardan geçilerek kente alınan vatandaşlar, bir taraftan 8 ay sonra kentlerine kavuşmanın mutluluğunu, diğer taraftan da tahrip olan evlerinin üzüntüsünü yaşadı.

Şırnak’ta terör örgütü PKK mensuplarının kazdığı hendek, kurduğu barikat ve tuzakladığı patlayıcılar yüzünden 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 8 ay sonra, bugün 05.00 itibariyle kısmi olarak kaldırıldı. Yasağın kaldırılacağının birkaç gün önce valilik tarafından duyurulmasıyla birlikte başta Cizre ve Silopi ilçeleri olmak üzere çevre il ve ilçelere yerleşen çok sayıda vatandaş toparlanmaya başladı. Vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, kentlerine dönmeye başladı.

Patlayıcı uyarısı

Dönüş nedeniyle kent girişindeki Sanayi ve Köy Hizmetleri Polis Kontrol Noktası’nda araç yoğunluğu yaşandı. Burada araçlar arandıktan, vatandaşlar ise kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra kente alındı. Polis, vatandaşlara tuzaklanmış olası patlayıcılar konusunda uyarılarda bulundu. Valilik tarafından hazırlanan broşürler de vatandaşlara dağıtıldı. Broşürlerde de vatandaşlara, patlayıcılara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu. Ayrıca, ev ve iş yerleri zarar görün vatandaşların kapalı spor salonunda kurulan stantlara başvurabileceği belirtildi.

Gözyaşları sel oldu

Vatandaşlar, yapılan arama ve uyarıların ardından kente alındı. İçeriye giren vatandaşlar, evlerinin yolunu tuttu. Ancak bir taraftan kente girmenin sevincini yaşayan vatandaşlar, diğer taraftan ise tahrip olan evlerine ve iş tandaşı da kalacak yer telaşı sardı.

Melih Yiğit

