Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TOKİ'nin kentsel dönüşüm kapsamında bina yapmak için sürdürdüğü çalışma sırasında iş makinesi ile yıkılan bir binadan bazı kitapları fark eden yıkım ekibi, kitapların arasında Fetullah Gülen'in kitaplarının da olduğunu fark edince polise haber verdi. Olay yerine polis sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri kitapları inceleyerek el koydu. Evden çıkan bazı dini kitaplar ve ansiklopediler ise yakılarak imha edildi. FETÖ'ye ait kitaplar Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay