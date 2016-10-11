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Yıkılan binadan FETÖ kitapları çıktı

Samsun'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binadan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ele başısı Fetullah Gülen'in kitapları çıkınca polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yıkılan binadan FETÖ kitapları çıktı

11 Ekim 2016 17:46

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TOKİ'nin kentsel dönüşüm kapsamında bina yapmak için sürdürdüğü çalışma sırasında iş makinesi ile yıkılan bir binadan bazı kitapları fark eden yıkım ekibi, kitapların arasında Fetullah Gülen'in kitaplarının da olduğunu fark edince polise haber verdi. Olay yerine polis sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri kitapları inceleyerek el koydu. Evden çıkan bazı dini kitaplar ve ansiklopediler ise yakılarak imha edildi. FETÖ'ye ait kitaplar Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay 

Etiketler: Fetullah Gülen'in kitapları, Fetullahçı terör örgütü, Samsun


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