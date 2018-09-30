Yıkılma riski nedeniyle boşaltılan bina hakkında Güngören Belediyesi'nden açıklama

Güngören'de inşaat çalışmasının bulunduğu alanın yanındaki binada kayma neticesinde hasar oluşmuş, gece saatlerinde binanın çökme riskine karşı insanlar tahliye edilmişti. 7 katlı binanın yıkılma riski nedeniyle boşaltılmasına ilişkin Güngören Belediyesi yetkilileri açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden öğretim görevlisi çağrıldığı ve olayın olası nedeni ile sonuçları hakkında kapsamlı bir rapor hazırlanacağını belirtildi. Binanın ise mühürlendiği ifade edildi.

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamanın tam metni ise şöyle:

"Güngören ilçemizde yıkılma riski nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılan bina ilgili belediye ekiplerimizin çalışmaları ve yaşanan süreç ile ilgili detayları kamu oyuna saygıyla bildiririz;

29.09.2018 tarih saat 04.00 itibari ile vaki şikayet üzerine Güngören Akıncılar Mahallesi Cemal Gürsel Sokak No:5 adresine Belediyemiz Zabıta ve Teknik Personelince intikal edilmiştir. Söz konusu yerde olay anından itibaren belediye zabıta ekipleri ve teknik personel hazır bulunmuştur.

Mahallen yapılan incelemede mevcut durum göz önünde bulundurularak tedbir amaçlı bina tahliye edilmiş, saat 11.00 itibari ile Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden öğretim görevlisi çağrılarak olayın olası nedeni ve sonuçları hakkında kapsamlı bir rapor hazırlanması talep edilmiş ve rapor sonuçlanana kadar bina mühürlenmiştir. Binanın doğal gazı kesilerek sokak araç trafiğine kapatılmıştır.

Üniversite tarafından hazırlanmakta olan teknik rapor doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır.

Plan notlarımız kapsamında ilçemizde yapılan inşaatların bulunduğu yapı adalarına parsel birleşmelerini teşvik etmek ve bu kapsamda yapı stoğunu yenilemek amaçlı bilgilendirme tebligatları yapılmakta olup, mevcut binanın bulunduğu adaya da bu kapsamda tebligat yapılmış ancak ilgililerinden konuya ilişkin geri dönüş olmamıştır.

Söz konusu yerde olay anından itibaren Belediye Zabıta ve Teknik Personelinin hazır bulunduğu hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız."