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Yıkılmak üzere olan okul duvarı tehlike saçıyor

Bartın’da Anadolu İmam Hatip Lisesinde bahçe duvarının yıkılmak üzere olduğunu söyleyen vatandaşlar, facia yaşanmadan gerekli önlemlerinin alınmasını istedi.


09 Kasım 2016 17:42

Okul duvarının her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirten vatandaşlar, “3 yıldır duvar bu şekilde ve artık yıkılmak üzere. Milli Eğitim, İl Özel İdaresi ve belediyeye durum bildirilmesine rağmen sadece uyduruktan bir şerit çekmekten başka bir önlem alınmadı. Allah korusun duvar çökerse facia olabilir. Gördüğünüz gibi duvar her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Öğrenciler ve mahalle sakinlerinden illa biri mi ölmeli. Bir facia yaşanmadan önlem alınmalı" diyerek yetkilileri göreve çağırdılar. 

Mustafa Kurt
BARTIN 


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