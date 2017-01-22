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Yıkım yapan kepçe devrildi

Malatya’da boş bir binanın yıkımı sırasında devrilen kepçede şans eseri yaralanan kimse olmadı.

Yıkım yapan kepçe devrildi

22 Ocak 2017 17:26

Sarıcıoğlu Mahallesi’nde daha önce tahliye edilen 4 katlı bir binanın yıkım işlemi gerçekleştirildi. Sokağın yaya ve araç trafiğine kapatılmasından sonra başlayan yıkım çalışmaları sırasında görev yapan kepçe devrildi. Kısa süreli paniğin yaşandığı kazada iş makinesi içerisindeki kepçe operatörü çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkartıldı. Kepçe operatörünün yara almadığı kazada yıkım bir süreliğine durduruldu. Bölgeye çağrılan vinç ile devrilen kepçe kaldırılırken, bölgede alınan güvenlik önlemleri ise sürüyor.

Bu arada geçtiğimiz haftalarda da Kanalboyu'nda bir binanın yıkımı sırasında devrilen kepçe içerisindeki operatör saatler süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarılmıştı. 

Cahit Özçelik
 


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