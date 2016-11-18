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Yıkımda taşlı sopalı saldırı: 5 zabıta yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kaçak olan düğün salonunun yıkımı esnasında zabıtalar ve polis ekipleri taşlı ve sopalı saldırıya uğradı. Biber gazı ve tazyikli suyun kullanıldığı gergin yıkım sırasında, bazı zabıtalar yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yıkımda taşlı sopalı saldırı: 5 zabıta yaralı

18 Kasım 2016 17:38

Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde işletilen bir düğün salonunun kaçak olması sebebiyle yapılan uyarıların dikkate alınmaması üzerine yıkım ekipleri, zabıta ekipleri ve çevik kuvvet polisi eşliğinde düğün salonunun yıkımını gerçekleştirmek için bölgeye gitti. Yıkım sırasında bir derneğin üyesi olduğu iddia edilen bazı kişiler, görevini yapmak isteyen yıkım ekibine, zabıtaya ve çevik kuvvet polisine saldırdı. Taşlı ve sopalı saldırıların ardından çıkan olaylarda saldırıyı yapan kişilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale yapıldı. Yıkımı engellemek isteyenler belediye araçlarının camlarını da kırarken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Taşların ve sopaların hedefi olan 5 zabıta da yaralandı.

Saldırı esnasında Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürü Abdulhakim Kaya'nın kafasına da demir sandalye ile vuruldu. Kaya, aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalırken, hemen hastaneye kaldırıldı.
Bayraklı Belediyesi yetkilileri, işletilen düğün salonunun kaçak olduğunu belirterek, “Pazar yerinin bir bölümünde kaçak olarak düğün salonu işletiliyor. Bu durum yasalara aykırıdır. Yıkımla ilgili yürütmeyi durdurma kararını mahkemenin kaldırmasıyla, yıkım gerçekleşti” açıklamasında bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Etiketler: İzmir, saldırı


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