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Yılana av olmaktan kurtulan sazan balığının zor anları

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü kıyısında iki metre uzunluğunda bir su yılanına av olmaktan son anda kurtuldu.

Yılana av olmaktan kurtulan sazan balığının zor anları

02 Ağustos 2017 15:25
Yılana av olmaktan kurtulan sazan balığının zor anları - Tıkla İzle

Göl kıyısında iki metre uzunluğundaki bir su yılanının iri sazan balığını ağzından tutup yakaladığı anlar, fotoğraf tutkunu Oğuz İpçi tarafından görüntülendi. Fotoğraf tutkunu Oğuz İpçi, göl kıyısında gezerken kayalıklar arasında bir su yılanının ağzının oldukça iri bir Çin sazanı balığıyla kaplı olduğunu gördükten sonra görüntülemek için harekete geçtiğini söyledi.

Oğuz İpçi, “Bir fotoğraf tutkunu olarak göl kıyılarında sürekli olarak doğa, yaban hayatı ve kuş türlerini çekebilmek için mesai yapıyorum. Jandarma burnu mevkisinde belgesellere de konu olabilecek ilk kez böylesine bir manzarayla karşılaştım. Yaklaşık iki metre uzunluğunda bir su yılanının irilik olarak kendisinden kat be kat büyük olan bir Çin sazanını kayalıklar arasındaki göl sularında yakalayarak küçücük ağzıyla aşağıya doğru çektiğini gördüm. Çok nadir rastlanabilecek bir görüntü olduğu için videoyla çekim yapmaya karar verdim ancak daha sonra sanıyorum benim yaklaşmamdan korkarak avını bıraktı ve uzaklaştı, gözlerden kayboldu. Balık hala canlıydı ve kuyruğunu sallıyordu. Canlı olduğunu anlayınca göl sularına bıraktım. Benim niyetim, aslında balığı kurtarmak değildi ama son böyle neticelendi”diye konuştu.

Ali Rıza Önses

Etiketler: Konya, sazan balığı, yılan


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