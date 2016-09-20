İlçeye bağlı Ballı Mahallesi'nde çobanlık yapan Süleyman Yıldırım (29), Kırcalı mevkisinde koyunlarını otlatmaya gitti. Koyunlarını otlatırken, taşların arasında bir hareketlilik fark eden Yıldırım, biraz yaklaşınca iki yılanın dans ederek çiftleştiğini farketti. Bunun üzerine hemen cep telefonuna sarılan Yıldırım, yılanların dans ederek çiftleşme anlarını saniye saniye görüntüledi. Yılanların dansını görüntüleyen Yıldırım, "İlk defa böyle bir olaya tanık oldum. Dişi ve erkek yılanların çiftleşme öncesi birbirlerine kur yapmaları ilgi çekici güzel ve muhteşemdi. Koyunlarım hiç ürkmeden ot yemeleri bile beni hayrete düşürdü” dedi.