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Yılanların aşk dansı

Mersin’in Mut ilçesinde, yılanların aşk dansı bir çoban tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yılanların aşk dansı

20 Eylül 2016 10:46
Yılanların aşk dansı - Tıkla İzle

İlçeye bağlı Ballı Mahallesi'nde çobanlık yapan Süleyman Yıldırım (29), Kırcalı mevkisinde koyunlarını otlatmaya gitti. Koyunlarını otlatırken, taşların arasında bir hareketlilik fark eden Yıldırım, biraz yaklaşınca iki yılanın dans ederek çiftleştiğini farketti. Bunun üzerine hemen cep telefonuna sarılan Yıldırım, yılanların dans ederek çiftleşme anlarını saniye saniye görüntüledi.  Yılanların dansını görüntüleyen Yıldırım, "İlk defa böyle bir olaya tanık oldum. Dişi ve erkek yılanların çiftleşme öncesi birbirlerine kur yapmaları ilgi çekici güzel ve muhteşemdi. Koyunlarım hiç ürkmeden ot yemeleri bile beni hayrete düşürdü” dedi. 

Etiketler: aşk, yılan


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