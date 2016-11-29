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Yılbaşı biletleri satışa çıktı

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekiliş biletleri bugün satışa sunuldu. Biletlerini alan vatandaşlar büyük ikramiyenin hayalini kurmaya başladı.


29 Kasım 2016 13:43

Milli Piyango İdaresinin Merkez Bankası Banknot Matbaası'nda bastırdığı yılbaşı özel çekiliş biletleri bayilere ulaştırıldı. Özel çekilişte tam bilet 60 liradan, yarım bilet 30 liradan, çeyrek bilet ise 15 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi, bu yıl 60 milyon lira olacak.

Talih kuşu, yılbaşı gecesi ayrıca 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet de 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verecek. Böylece ikramiyelerin tam, yarım ya da çeyrek bilete çıkma durumuna göre en az 5 kişi yeni yıla milyoner olarak girebilecek. Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak ve toplam ikramiye tutarı 348 milyon 180 bin lirayı bulacak.

Tüm yurtta olduğu gibi Adana’da biletler bayilerde satılmaya başladı. Bilet alan vatandaşlar '60 milyon TL size çıksa ne yapardınız' sorusuna ilginç yanıtlar verdi. 15 TL’ye çeyrek bilet alan bir vatandaş büyük ikramiyenin kendisine çıkması durumunda Adana’ya tuvalet yaptıracağını söylerken, diğer bir vatandaş ise, "Adana Demirspor’a 3 yeni futbolcu alırdım" dedi.

Bazı vatandaşlar ise çekilişle çıkan paranın haram olduğunu o yüzden bilet almadıklarını belirtirken, bir kişi ise "Adana Büyükşehir Belediyesi’ne yardım ederdim" diye konuştu.

Seyyar bayi Fetli Uçar, Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nin daha ilk gün olmasına rağmen vatandaşlar tarafından biletlere yoğunluk olduğunu ifade etti. Uçar, “İşlerimiz iyi milletin paraya ihtiyacı var bizler de para dağıtıyoruz. Halkımız güven içerisinde biletlerini alabilirler. Bu sene büyük ikramiye inşallah Adana’ya çıkacak. Bana büyük ikramiye çıkarsa yat, kat alacağım kimseye para, yardım falan yok kendime her şey” dedi.
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek. 

Umutcan İşledici
ADANA


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