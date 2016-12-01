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Yılbaşı biletlerinin satışı başladı

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekiliş biletleri 29 Kasım’dan itibaren Sungurlu'da satılmaya başladı.

Yılbaşı biletlerinin satışı başladı

01 Aralık 2016 18:47

60 milyon lira büyük ikramiyenin hayalini kuran Sungurlulular yılbaşı biletlerine büyük ilgi gösterdi.
Milli Piyango Yılbaşı özel çekiliş biletleri Sungurlu’da satışa çıkarken, tam bilet 60 TL, yarım bilet 30 TL çeyrek bilet ise 15 TL’den satışa sunulmaya başlandı. Milli Piyango satışlarını yapan Murat Köylü, Milli Piyango alanların zengin olma ihtimalinin olduğunu söyledi. Köylü, tam bilet 60 TL, yarım bilet 30 TL çeyrek bilet ise 15 TL’den satışa sunulduğunu vurguladı.

Çeyrek biletlerin çok fazla satıldığını ve sahte olarak üretilen piyango biletleri karşısında dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunan milli piyango bileti satıcısı Köylü, “Özellikle çeyrek biletlerden çok satıyoruz. Satışlar şu an iyi. Yılbaşına doğru daha da artması muhtemel. Vatandaşlarımız biletlerini daha önceden alsa iyi olur son günlere doğru bilet kalmayabiliyor. Vatandaşlarımızı özellikle sahte biletler konusunda uyarıyoruz. Bilet arkasında ruhsat numarası ve kaşe numaralarının aynı olmasına dikkat etmelerini öneriyoruz” dedi. 

Serkan Şansever

Etiketler: milli piyango, satış, yılbaşı biletleri


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