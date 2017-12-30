Yılbaşı Çekilişi 2018 sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama

Yılbaşına özel olarak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018 yılbaşı özel çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Ellerde biletlerle birlikte süren heyecanlı bekleyişin sonuçları bu akşam belli olacak. Milli Piyango MP 31 Aralık 2018 yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama, hangi numaralara çıktı, Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı sıralı tam liste bu haberimizde sizleri bekliyor... Milli Piyango büyük ikramiye numaraları, amorti numaralar, çeyrek bilet, tam bilet, yarım bilet numaraları hangisi kazandı. Milli Piyango sıralı tam listesi ve çekiliş sonuçlarını buradan öğrenebilirsiniz.

2018 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE KAÇ LİRA İKRAMİYE DAĞITILACAK?

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı, 2018 yılı için idare tarafından 61 milyon lira olarak duyuruldu. 31 Aralık akşamı dağıtılacak diğer ikramiye tutarları ise 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira olacak.

61 milyon liralık kuyruk havadan görüntülendi

Yılbaşına sayılı günler kala, Eminönü’nde Nimet Abla’dan milli piyango bileti almak isteyen vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi.

Yılbaşına sayılı günler kala, milli piyango bileti almak için Eminönü'nde ünlü piyango bayii Nimet Abla önünde sıraya giren vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşların oluşturduğu metrelerce kuyruk havadan görüntülendi. 61 milyon liralık büyük ikramiyeli ödül için vatandaşlar dakikalarca kuyrukta bekledi.

Havadan çekilen görüntülerde, Nimet Abla’dan milli piyango alabilmek için sıraya giren vatandaşların oluşturduğu kuyruk, Eminönü Yeni Camii kapısının girişine kadar uzadı.

Satıcılardan sahte bilet konusunda uyarı

Yılbaşı büyük ikramiye çekilişine sayılı günler kala umutlarını talih kuşunun kanadına bağlayanlar Milli Piyango bayilerinde şansını deniyor. Satıcılar ise vatandaşları sahte bilet konusunda uyarıyor.

Çorlu’da Omurtak Caddesi üzerine Milli Piyango bileti satışı yapan Mesut Dülgar, yılbaşı biletlerine ilginin son derece yüksek olduğunu söyledi. 2008 yılında Çorlu’ya büyük ikramiye isabet ettiğini ve bileti kendisinin sattığını kaydeden Dülgar, “Yılbaşı biletleri satışta ve satışlarımız gayet güzel. 2008’de Çorlu’ya büyük ikramiyeyi biz verdik. İnşallah bu yıl da büyük ikramiyeyi Çorlu’ya kazandırmak istiyoruz. Büyük ikramiye geçen seneye göre 1 milyon daha arttı ve 61 milyon TL oldu. Çorlu’ya çıkacak. Çeyrek bilet, 15, yarım bilet 30, tam bilet ise 60 TL’den satılıyor” dedi.

Sahte bilet konusunda endişe yaşayan vatandaşları da ikaz eden Dülgar, “Bildikleri bayilerden alsınlar. Biz aşağı, yukarı 18 senedir bu işi yapıyoruz. Vatandaşlar caddelerde yer alan tezgahlardan korkmasınlar, çünkü bizler belediyeye işgaliye bedelleri ödüyoruz ve her zaman buradayız. Biletlerde kabartmalar ve baktıkları zaman kabartmaları görebiliyorlar bir de havaya kaldırdıklarında içerisinde gizli Milli Piyango işaretleri var. Halkımız bunlara dikkat etsin sahte bilet almasın. Elde satanlardan özellikle almasınlar. Ama tezgahlardan korkmasınlar” diye konuştu.

TESK'ten sahte milli piyango bileti uyarısı

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesinin açıklanmasının ardından sahte bilet satıcılarının her yıl olduğu gibi yeniden iş başında olabileceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Özellikle biletlerin damgalı ve kaşeli olmasına dikkat edilmeli” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vatandaşlarımız her yılbaşında geleneksel olarak Milli Piyango bileti satın alıp büyük ikramiye hayali kuruyor. Kimi uğurlu rakamlarını, kimi çocuğunun doğum tarihini bulmak için tüm semt semt gezerek yılbaşı bileti arıyor.

Vatandaşın hayali belki bana da çıkar diyerek zengin olmak. Ancak hayallerin suya düşmemesi için yılbaşı biletlerini alırken çok dikkatli davranmak gerek. Bu yıl büyük ikramiye 61 milyon lira olarak açıklandı. Her sene artan ikramiyeyle birlikte umutlar katlandı. Hal böyle olunca sadece vatandaşın değil sahte bilet satanların da iştahı kabardı. Piyasaya sahte bilet süren sahtekarlar, vatandaşın hayalleriyle oynuyor. Vatandaşlarımız, bilet alırken Milli Piyango bayilerine kayıtlı, güvenilir ve bilinir satıcıları tercih etmeli. Biletlerin Milli Piyango damgalı ve kaşeli olmasına özen gösterilmeli” diye konuştu.



SON 10 YILDA MİLLİ PİYANGO ŞANSLI NUMARALARI NELER?

2017 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2796288

2016 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160

2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451

2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374

2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149

2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270

2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160

2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924

2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383

2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833

2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345

2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127

2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322

2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202

2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990

2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783

1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891

1998 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5193773