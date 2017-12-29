Yılbaşı çekilişinde 900 çalışana bir araba ve çeşitli hediyeler dağıttı

Türkiye'nin büyük ilaç şirketlerinden bir olan Biofarma İlaç Sanayi, her yıl kendi bünyesinde düzenlediği yılbaşı çekilişinde, içinde en büyük hediye olan arabanın da olduğu hediyeleri 900 çalışanına dağıttı. Yapılan açıklamada; çalışanların olumsuzlukları bir kenara bırakıp mutlu olsunlar diye şirkette düzenlen yılbaşı çekilişinde, çalışanlara hediyeler dağıtıldığı bildirildi. Aralarında en büyük hediye olan arabanın da bulunduğu buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi hediyelerin dağıtıldığı belirtildi. Toplam 900 kişiye hediye verildiği ifade edilirken, en büyük hediye olan arabanın 7 yıldır şirkette üretim personeli olarak çalışan Beyhan Demir'e çıktığı aktarıldı. 7 numaralı kartın kendisinde olduğunu ve kendisine çıkmayacağını düşündüğünü ifade eden Demir, araba kendisine çıkınca şaşırdığını çok mutlu olduğunu dile getirdi. Hediyeyi kendi isteği ile para olarak aldığını ve parayı çocuklarının eğitiminde kullanacağını söyledi.

Arabayı kazanan Beyhan Demir, ''Şirkette 7 yıldır üretim personel olarak çalıyorum. Kart numaram 7 idi. Arkadaşlarımızın kart numaraları yüksekti. Bana çıkacağını ümit etmiyordum. Çok heyecanlandım ve şaşırdım. Çok mutlu oldum. Patronumuza çok teşekkür ediyorum. 3 tane oğlum var. Hediyeyi para olarak aldım. Bu parayı çocuklarımın eğitiminde kullanacağım. Çocuklarımın adına çok sevindim'' dedi.