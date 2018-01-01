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Yılbaşı eğlencesi kötü bitti: 4 yaralı

İzmir Torbalı'da yılbaşı gecesinde eğlenen dört arkadaş aynı odada yattı. Elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu biri ağır olmak üzere toplam dört kişi yanarak yaralandı. Ağır yaralı olan 25 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor.

Yılbaşı eğlencesi kötü bitti: 4 yaralı

01 Ocak 2018 12:49

İzmir’in Torbalı ilçesinde dört arkadaşı yılbaşını kutlamak için bir araya geldi. Gençler gece geç saatlere kadar eğlendi.

Aynı odada uyuyan gençler sabaha karşı yanmaya başladı. Alınan bilgiye göre, elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Gençler ısıtıcının devrildiğini fark etmedi. Çevredeki komşular evden duman çıktığını görünce durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, evin içinde bulunan gençleri dışarı çıkartmayı başardı. Biri ağır toplam dört kişi yaralandı. Ağır yaralanan 25 yaşındaki O.V. Bozyaka Devlet Hastanesine sevk edildi. O.V.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Amede Alpagüt

 

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