Yılbaşı günü akşamına kadar o gün günün hafif geçirilmesi tavsiyesinde bulunan Kolukırık, "Akşam, yılbaşına özgü hindi haşlama, hindi dolması gibi yemeklerin dışında yine beyaz et türleri tercih edilebilir. Balık, tavuk veya hindi yılbaşının en sağlıklı ana öğün seçeneğidir Çünkü hindi, tavuk ve balık gibi beyaz etler kolesterol içeriği düşük, protein içeriği yüksektir. Ancak yemeği pişirme yönetimiz de önemlidir. Daha çok fırında, ızgara, haşlama, buğulama yöntemleriyle yapılmış et yemekleri tüketelim. Hindi dolması veya tavuk dolması pirinç içeren iç pilavıyla tüketildiğinde ise biraz daha dikkatli porsiyon kontrolü yapılması gerekir" dedi.

‘Tabağıma alayım’ prensibinin bu gece de uygulaması gerektiğini belirten Kolukırık, "Kendi tabağımıza meze türlerinden ve yemeklerden seçerek koymalıyız. Humus ve Rus salatası gibi yağlı ve bol kalorili meze türlerinden mümkün olduğunca kaçınmalı, çok isteniyorsa tadımlık tüketilmek için 1 tatlı kaşığını geçmeyerek tüketmeliyiz. Daha çok salata türü ve yoğurtlu mezelerden tabağımıza 1 yemek kaşığı alınarak tercih edebiliriz" dedi.

Tatlı olarak sütlü tatlılar, meyveli cuplar tercih edilebileceğini belirten Kolukırık, "Bu akşam kaçamak akşamı olsa da yediklerimizden çok yediklerimizin miktarı olduğunu unutmayalım. Ancak en çok dikkat etmemiz gereken nokta ise çerez tüketimidir. Her biri kalori bombası niteliğinde olan kuruyemişler yılbaşında miktar kontrolü sağlanamadığı için hiç tüketilmemekte yarar vardır. Tüketilecekse 1 küçük kase leblebi veya 10-15 adet yer fıstığını geçmemelidir" dedi.

Kolukırık, yeni yılın ilk gününde uyandıktan sonra yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: "Günde 3 litreye yakın su tüketin. Çünkü yediklerimiz ve alkol tüketimimiz vücutta ödemi arttırır. Vücuttaki ödemi atmak için, gün içerisinde papatya, ıhlamur, melisa gibi bitki çayları tüketin. Yeterince su içebiliyorsanız daha dinç olmak ve toparlanmak için 2-3 kupa da yeşil çay içebilirsiniz. Güne geç başlandığında hafif bir kahvaltı yapabiliriz. Gün içerisinde çorba veya sebze yemeği, bol salata ve 1 bardak ayran ile öğünler yapmak hem sıvı ihtiyacımızı karşılamamıza hem de bağırsakları düzenlemeye yardımcı olacaktır. Yapacağınız hafif tempolu bir yürüyüş tüm yılı hareketli geçirmenizi sağlayabilir".