Diğer
Kategoriler

Yılbaşı gecesi yenilenlere dikkat

Medicana Anne Çocuk Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Cansu Kolukırık, yılbaşı akşamı yenilenlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Yılbaşı gecesi yenilenlere dikkat

29 Aralık 2016 15:54

Yılbaşı günü akşamına kadar o gün günün hafif geçirilmesi tavsiyesinde bulunan Kolukırık, "Akşam, yılbaşına özgü hindi haşlama, hindi dolması gibi yemeklerin dışında yine beyaz et türleri tercih edilebilir. Balık, tavuk veya hindi yılbaşının en sağlıklı ana öğün seçeneğidir Çünkü hindi, tavuk ve balık gibi beyaz etler kolesterol içeriği düşük, protein içeriği yüksektir. Ancak yemeği pişirme yönetimiz de önemlidir. Daha çok fırında, ızgara, haşlama, buğulama yöntemleriyle yapılmış et yemekleri tüketelim. Hindi dolması veya tavuk dolması pirinç içeren iç pilavıyla tüketildiğinde ise biraz daha dikkatli porsiyon kontrolü yapılması gerekir" dedi.

‘Tabağıma alayım’ prensibinin bu gece de uygulaması gerektiğini belirten Kolukırık, "Kendi tabağımıza meze türlerinden ve yemeklerden seçerek koymalıyız. Humus ve Rus salatası gibi yağlı ve bol kalorili meze türlerinden mümkün olduğunca kaçınmalı, çok isteniyorsa tadımlık tüketilmek için 1 tatlı kaşığını geçmeyerek tüketmeliyiz. Daha çok salata türü ve yoğurtlu mezelerden tabağımıza 1 yemek kaşığı alınarak tercih edebiliriz" dedi.

Tatlı olarak sütlü tatlılar, meyveli cuplar tercih edilebileceğini belirten Kolukırık, "Bu akşam kaçamak akşamı olsa da yediklerimizden çok yediklerimizin miktarı olduğunu unutmayalım. Ancak en çok dikkat etmemiz gereken nokta ise çerez tüketimidir. Her biri kalori bombası niteliğinde olan kuruyemişler yılbaşında miktar kontrolü sağlanamadığı için hiç tüketilmemekte yarar vardır. Tüketilecekse 1 küçük kase leblebi veya 10-15 adet yer fıstığını geçmemelidir" dedi.

Kolukırık, yeni yılın ilk gününde uyandıktan sonra yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: "Günde 3 litreye yakın su tüketin. Çünkü yediklerimiz ve alkol tüketimimiz vücutta ödemi arttırır. Vücuttaki ödemi atmak için, gün içerisinde papatya, ıhlamur, melisa gibi bitki çayları tüketin. Yeterince su içebiliyorsanız daha dinç olmak ve toparlanmak için 2-3 kupa da yeşil çay içebilirsiniz. Güne geç başlandığında hafif bir kahvaltı yapabiliriz. Gün içerisinde çorba veya sebze yemeği, bol salata ve 1 bardak ayran ile öğünler yapmak hem sıvı ihtiyacımızı karşılamamıza hem de bağırsakları düzenlemeye yardımcı olacaktır. Yapacağınız hafif tempolu bir yürüyüş tüm yılı hareketli geçirmenizi sağlayabilir". 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç