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'Yılbaşı için şimdiden yarım ton ev yapımı yaprak sarma siparişi aldık'

Sipariş üzerine ev yemekleri ve tatlılar yapan işletme sahibi Rabia Sultan Atalay, yılbaşı için 500 kilogram ev yapımı sarma siparişi alındığını ifade etti.

Yılbaşı için şimdiden yarım ton ev yapımı yaprak sarma siparişi aldık

14 Aralık 2016 14:19

KOSGEB desteğiyle açtığı Hommod isimli ev yemekleri ve tatlıları yapan kafenin işletmecisi Rabia Sultan Atalay yılbaşı için 500 kilogram ev yapımı sarma siparişi aldığını ifade etti. Son yıllarda zararlı fastfood yiyeceklere karşı artan farkındalık üzerine, dışarıdan yemek siparişi verenleri sağlıklı ev yapımı yemeklerle buluşturmak amacıyla Hommod’u açtığını belirten Rabia Sultan Atalay, “Ev yemeklerine talep her geçen gün artıyor. Çalışanlar hem öğle aralarında hem de akşam evlerinde yemek yapmaya fırsat bulamadıklarında, hamburger, pizza ve kebap gibi fastfood yiyecekler yerine ev yemekleri siparişini tercih ediyor. Bununla birlikte özel günlerde davet sofralarında da Türk mutfağının sevilen yemekleri yaprak sarması, mercimek köftesi, şakşuka gibi yemekler davet menülerinin en çok tercih edilen lezzetleri. Yılbaşı için de restaurantlar ve kurumsal davet firmalarından çokça sipariş talebi aldık” dedi.

Türk mutfağının baş tacı olan ve zahmet gerektiren yemekleri yaprak sarması ve mantılar için "En çok sipariş edilen yemekler" diyen Atalay, “Günlük yemeklerde zaten kilo ile sarma ve mantı siparişi çokça talep ediliyor. Davet ve etkinliklerde de aranan yemeklerin en başında yaprak sarması geliyor. Yılbaşı için şimdiden yarım ton ev yapımı sarma siparişi aldık. Siparişlerin çoğunluğu organizasyon firmalarından geldi fakat çalışan hanımlar da misafirlerini ağırlayacağı sofraları ev yapımı yemeklerle donatmak istedikleri için bireysel siparişler de yoğunlukta” diye konuştu. 500 kilo sarma siparişinin kendileri için bir rekor olduğunu belirten Atalay, normalde bu miktarı 2 ayda sattıklarını ve yılbaşı için ekstra eleman aldıklarını sözlerine ekledi.


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