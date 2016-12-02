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Yılbaşı öncesi 156 şişe kaçak rakı ele geçirildi

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yıl başı öncesinde dağıtılmak üzere olan 156 şişe kaçak rakı ele geçirdi.

Yılbaşı öncesi 156 şişe kaçak rakı ele geçirildi

02 Aralık 2016 18:10

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi denetimleri artırdı. Zonguldak-İstanbul karayolu üzerinde şehre kaçak yollardan sokulmak üzere kaçak rakı ele geçirildi. Kozlu ilçe girişinde uygulama yapan ekipler sabah saat 06.00 sıralarında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipler, aracın arka bölümünde kaçak rakı şişelerinin olduğunu belirledi. Ekipler, yılbaşı öncesinde şehre kaçak yollardan sokulmak istenen 156 şişe kaçak rakı ele geçirdi. Ele geçirilen rakılar imha edilmek üzere götürülürken yakalanan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 

Onur Altındağ

Etiketler: kaçak rakı, Zonguldak


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