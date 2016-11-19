Esnafa işbirliği çağrısı yapan polis, esnaftan kaçak ve sahte içki satmak isteyenleri ihbar etmelerini istedi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yılbaşının yaklaşması nedeniyle harekete geçti. Yılbaşında İstanbul'un en çok ziyaret edilen ilçeleri arasında bulunan Beyoğlu'nda polis ekipleri kaçak ve sahte içki denetimi yaptı. Ekipler raflarda ve kolilerde bulunan içkileri kontrol etti. İçki şişelerinin üzerinde bulunan bandrolleri ve tarihlerini inceleyen ekipler tekel bayilerine ruhsat kontrolü yaptı.

Polisten esnafa işbirliği çağrısı

Yılbaşının yaklaşmasıyla kaçak içki ve sahte içki tacirlerinin önüne geçmek isteyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri denetimlerini arttı. Beyoğlu'nda tekel bayi işleten esnaflar ise kontrollerden memnun olduklarını belirtti. Polis ekipleri ise esnafa işbirliği çağrısında bulunarak, kendilerine kaçak içki veya sahte içki gelirse ihbarda bulunmalarını söyledi. “Sizlere kaçak veya sahte alkol gelirse bizleri aramanızı istiyoruz” diyen ekipler esnaflarla ve vatandaşlarla işbirliği içerisinde olmak istediklerini vurguladı. Ekipler yılbaşı nedeniyle kaçak ve sahte içki oranının arttığını belirterek uygulamalarına sık sık devam edeceklerini söyledi.

Esnaf denetimlerden memnun

Dükkanına denetleme yapılan esnaflardan Yücel Ateş, “Böyle kontrollerin yapılması bizi mutlu ediyor. En azından kaçağın engellenmesi açısından iyi bir çalışma. Zaten geliyorlardı böyle denetleme yapıyorlardı. Tabi ki bizim için iyi oluyor” dedi.

Başka bir esnaf Temel Karadeniz ise, “Ben bu denetimlerin olmasından yanayım çünkü böyle olduğu zaman bizimde kafamız rahat oluyor. Ben bu operasyonlardan gayet memnunum. Bu şekilde olursa zaten böyle bir şeye teşebbüs etmezler. Olmasından yanayım” diye konuştu.

Murat Horoz