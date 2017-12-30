Yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonunda sözde Rakka savcısı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda kent merkezi ve ilçelerde önceden tespit etikleri adreslere, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, DAEŞ terör örgütü üyesi çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, örgütün Suriye’de faaliyet gösteren sözde Rakka savcısı da olduğu öğrenildi. İsmi öğrenilemeyen sözde Rakka savcısı Suriye uyruklu zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer üyelerin ise işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, örgüt üyelerinin Türkiye’de yapmayı planladığı eylemlerin önüne geçmek için yapılan çalışmaların devam edeceği belirtildi.