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Yılbaşı öncesi sahte içki imalathanesine baskın

Yılbaşına sayılı günler kala Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 2 bin litrenin üzerinde sahte içki ele geçirildi.


20 Aralık 2016 13:38

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde H.Y. isimli bir kişinin evinin çatı katında yılbaşı öncesi piyasaya sürmek üzere kaçak maddelerle sahte rakı ve şarap ürettiğini tespit eden jandarma ekipleri baskın düzenledi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen eve yapılan operasyonda, 2 bin litre sahte şarap, 200 litre sahte rakı, şişelenmiş 200 sahte şarap ve kaçak içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
El konulan sahte içkiler ile malzemeler evin çatı katından toplanırken, H.Y. ise gözaltına alındı. Olayla ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Halil Dağ 

 


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