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Yılbaşı tv programları 31 Aralık yılbaşı televizyon programlarında neler var ?

Yeni yıla girmemize saatler kala Yılbaşı akşamı televizyonda yayınlanacak olan programları araştıran vatandaşlar, internet üzerinde 31 Aralık gecesi televizyonda hangi programların olduğunu internet üzerinden araştırmaya başladı. Yılbaşını evde geçirmeyi düşünen vatandaşlar arama motorları üzerinden "yılbaşında televizyonda ne var?" ve "31 Aralık yılbaşı tv programları" gibi aramalarını arttırdı. Peki yılbaşında televizyonda ne var? İşte 31 Aralık Yılbaşı televizyon programları.

Yılbaşı tv programları 31 Aralık yılbaşı televizyon programlarında neler var ?

31 Aralık 2017 14:58

Yılbaşı programları 2018 yılbaşı akşamı televizyonda neler var ? 31 Aralık TV yayın akışı merak ediliyor. 2018 Yılbaşı gecesi televizyon TV kanalları programları 31 Aralık yayın akışı Show TV Kanal D TV 8'de neler var? Yılbaşını evde geçirmek isteyenler sık sık ‘’ 2018 yılbaşı programlarında ne var? 2018 yılbaşı akşamı televizyonda neler var 31 Aralık TV yayın akışı nasıl?’’ sorularına yanıt arıyorlar. Yılbaşı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte tatlı telaş başladı. 2018 Yılbaşı programlarında TGRT Haber, Show TV, TV8, ATV, KANAL D, FOX ve TRT 1 ekranlarında hangi programlar olacak? Birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya hazırlanan televizyon programları yılbaşı gecesinde şenlik yaşatacak. Hangi ünlü nerede sahne alacak? 2018 yılbaşı tatilinde ünlüler hangi programlarda olacak? Yılbaşı programları 2018 yılbaşı akşamı televizyonda neler var 31 Aralık TV yayın akışında hangi programlar olacak? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde!


31 ARALIK YILBAŞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

 

 

 

TGRT HABER

20:40 HAVA DURUMU

20:45 AKŞAM HABERLERİ

22:45 GÜN BİTERKEN

00:45 GECENİN İÇİNDEN

01:45 GECE HABERLERİ

02:45 GECENİN İÇİNDEN

03:20 AMERİKA’NIN DÜNYA GÜNDEMİ

03:45 GECE HABERLERİ

04:45 GECENİN İÇİNDEN

05:20 HUZURA DOĞRU

Show TV

20:00 - Güldür Güldür Show

22:00 - Yılbaşı Özel

00:30 - Klip Show 2018

01:15 - 2017 Amerikan Müzik Ödülleri

Kanal D

20:00 - Çocuklar Duymasın

23:45 - Huysuz'la Yılbaşı Özel

ATV

20:00 - Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel

Fox TV

20:00 - Çalgı Çengi İkimiz

22:30 - Şevkat Yerimdar

Star TV

21:30 - Sen Sağ Ben Selamet

23:00 - Yılbaşı Gazinosu

TRT 1

21:45 - Aslan Ailem

Tv8

20:00 - O Ses Türkiye Yılbaşı

 

31 ARALIK YILBAŞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Show TV

 

20:00 - Güldür Güldür Show

22:00 - Yılbaşı Özel

00:30 - Klip Show 2018

01:15 - 2017 Amerikan Müzik Ödülleri

 

Kanal D

20:00 - Çocuklar Duymasın

23:45 - Huysuz'la Yılbaşı Özel

ATV

20:00 - Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel

Fox TV

20:00 - Çalgı Çengi İkimiz

22:30 - Şevkat Yerimdar

Star TV

21:30 - Sen Sağ Ben Selamet

23:00 - Yılbaşı Gazinosu

TRT 1

21:45 - Aslan Ailem

Tv8

20:00 - O Ses Türkiye Yılbaşı

 

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