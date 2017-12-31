Yılbaşı tv programları 31 Aralık yılbaşı televizyon programlarında neler var ?

Yılbaşı programları 2018 yılbaşı akşamı televizyonda neler var ? 31 Aralık TV yayın akışı merak ediliyor. 2018 Yılbaşı gecesi televizyon TV kanalları programları 31 Aralık yayın akışı Show TV Kanal D TV 8'de neler var? Yılbaşını evde geçirmek isteyenler sık sık ‘’ 2018 yılbaşı programlarında ne var? 2018 yılbaşı akşamı televizyonda neler var 31 Aralık TV yayın akışı nasıl?’’ sorularına yanıt arıyorlar. Yılbaşı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte tatlı telaş başladı. 2018 Yılbaşı programlarında TGRT Haber, Show TV, TV8, ATV, KANAL D, FOX ve TRT 1 ekranlarında hangi programlar olacak? Birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya hazırlanan televizyon programları yılbaşı gecesinde şenlik yaşatacak. Hangi ünlü nerede sahne alacak? 2018 yılbaşı tatilinde ünlüler hangi programlarda olacak? Yılbaşı programları 2018 yılbaşı akşamı televizyonda neler var 31 Aralık TV yayın akışında hangi programlar olacak? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde!
31 ARALIK YILBAŞI TELEVİZYON PROGRAMLARI
TGRT HABER
20:40 HAVA DURUMU
20:45 AKŞAM HABERLERİ
22:45 GÜN BİTERKEN
00:45 GECENİN İÇİNDEN
01:45 GECE HABERLERİ
02:45 GECENİN İÇİNDEN
03:20 AMERİKA’NIN DÜNYA GÜNDEMİ
03:45 GECE HABERLERİ
04:45 GECENİN İÇİNDEN
05:20 HUZURA DOĞRU
Show TV
20:00 - Güldür Güldür Show
22:00 - Yılbaşı Özel
00:30 - Klip Show 2018
01:15 - 2017 Amerikan Müzik Ödülleri
Kanal D
20:00 - Çocuklar Duymasın
23:45 - Huysuz'la Yılbaşı Özel
ATV
20:00 - Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel
Fox TV
20:00 - Çalgı Çengi İkimiz
22:30 - Şevkat Yerimdar
Star TV
21:30 - Sen Sağ Ben Selamet
23:00 - Yılbaşı Gazinosu
TRT 1
21:45 - Aslan Ailem
Tv8
20:00 - O Ses Türkiye Yılbaşı
31 ARALIK YILBAŞI TELEVİZYON PROGRAMLARI
Show TV
20:00 - Güldür Güldür Show
22:00 - Yılbaşı Özel
00:30 - Klip Show 2018
01:15 - 2017 Amerikan Müzik Ödülleri
Kanal D
20:00 - Çocuklar Duymasın
23:45 - Huysuz'la Yılbaşı Özel
ATV
20:00 - Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel
Fox TV
20:00 - Çalgı Çengi İkimiz
22:30 - Şevkat Yerimdar
Star TV
21:30 - Sen Sağ Ben Selamet
23:00 - Yılbaşı Gazinosu
TRT 1
21:45 - Aslan Ailem
Tv8
20:00 - O Ses Türkiye Yılbaşı