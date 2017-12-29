Yılbaşında ağaç kesmeyip fidan dikecekler

Yeni yıla sayılı günler kala, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, alışveriş merkezlerinde ve Mudanya'da kurulan stantlarla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttı. Yılbaşı kutlaması için ağaç kesilmesinin ormanlara büyük zarar verdiğini hatırlatan Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Boylu yılbaşı çamı fidanları mutlaka Bursa orman fidanlıklarından temin edilmelidir. Yılbaşı çamı olarak kullanılan çam, göknar ve ladin fidanları daha sonra toprakla buluşmalıdır. Talep halinde uygun alanlara bu fidanların dikmek için ekiplerimizde yardımcı olmaktadır. Bu şekilde kendi ormanlarımızı kendimiz oluşturmuş olmaktayız" dedi.

Vatandaşlara yılbaşı öncesi alışveriş merkezlerinde ve Mudanya ilçesinde toplam 10 bin adet fidan dağıtıldı.

Hakkı Ovatman

