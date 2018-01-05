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Yılbaşında erkekler ve kadınlar en çok parfüm aldı

Boyner’in açıkladığı verilere göre; müşteriler sevdiklerine en çok kozmetik ürünü, ayakkabı, kazak ve çanta hediye etti. Kadın çantalarına büyük rağbet gösterilirken erkekler ve kadınlar yılbaşı alışverişinde en çok parfüm satın aldı.

Yılbaşında erkekler ve kadınlar en çok parfüm aldı

05 Ocak 2018 14:23

Aralık ayında 13 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Boyner, Türkiye’nin Aralık ayı hediye tercihlerini mercek altına aldı. Yapılan açıklamada, Aralık ayında 37 şehirde 95 Boyner mağazası, ağırladığı 13 milyon ziyaretçi ile tüm zamanların en yüksek müşteri ziyaretini gerçekleştirdi. Bu dönemde elde edilen satış geçen seneye oranla yüzde 28 büyüme gösterdi. Boyner müşterileri, sevdiklerine en çok kozmetik ürünü, ayakkabı, kazak ve çanta hediye etti. Kadın çantalarına büyük rağbet gösterilirken bu kategoride yüzde 51 büyüme kaydedildi. Boyner mağazaları ve Boyner internet mağazası 3.13 milyon ürün satışı gerçekleştirildi.

Erkekler ve kadınlar en çok parfüm aldı

Bu yılbaşı alışverişinde Boyner kozmetik kategorisinde geçen seneye göre yüzde 41 oranında büyüme gösterdi. Şirket, kozmetik yıllık satışının yüzde 20’sini Aralık ayında gerçekleştirdi. Erkekler ve kadınlar yılbaşı alışverişinde en çok parfüm satın aldı. Kozmetik bu dönemde en çok büyüyen kategorilerden biri oldu.

Afyon, Çanakkale, Van, Kayseri, Bursa en yüksek ciro yapan Anadolu şehirleri oldu

İstanbul, Ankara, İzmir yılbaşı alışverişinde en çok satış yapan şehirler olarak öne çıktı. Anadolu şehirlerinde ise Afyon, Çanakkale, Van, Kayseri, Bursa hem içeriye giren müşteri sayısı hem de satış rakamlarında en yüksek ciro yapan ilk beş il oldu. Akdeniz ve Ege bölgelerinde ağırlıklı olarak spor ayakkabı alışverişi yapılırken, diğer tüm bölgelerde bot satışı ön plana çıktı.

En çok erkekler hediye aldı

Bu yılbaşı alışverişinde en çok erkekler hediye aldı. Aralık ayı boyunca Boyner mağazalarına gelerek hediye seçenlerin yüzde 57’si erkekler oldu. Erkekler giyim kategorisinde en çok kazak, pantolon, gömlek, çorap ve mont aldı. Kadınlar ise yeni yıl alışverişinde tüm aile fertlerine hediye seçti, çocuklar, eşler, anne ve babalar unutulmadı.

'Askıda İyilik' projesi ile Aralık ayında bin 532 adet iyilik paketi ihtiyaç sahibine ulaştırıldı

Boyner’in Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile birlikte yürüttüğü ‘Askıda İyilik’ projesi ile Aralık ayında toplam bin 532 ihtiyaç sahibine iyilik paketleri ulaştırıldı. Kış sezonunda ise müşteriler toplam 2 bin 711 adet iyilik paketi satın alarak ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.
 

 

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