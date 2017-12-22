Diğer
Kategoriler

Yılbaşında satılmak üzere 500 litre kaçak içki ele geçirildi

Isparta’da polisin düzenlediği operasyonda yılbaşında satış için hazırlanmak üzere sevk halinde olan 500 litre kaçak içki ile 706 adet sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü ele geçirildi.

Yılbaşında satılmak üzere 500 litre kaçak içki ele geçirildi

22 Aralık 2017 21:51

Edinilen bilgiye göre, yılbaşı öncesinde kontrolleri sıklaştıran Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, aldığı istihbarı bilgiler doğrultusunda il merkezinde operasyon düzenledi.

Geçtiğimiz gece düzenlenen operasyon kapsamında Isparta - Afyonkarahisar karayolu üzerindeki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağında bir aracı durduran ekipler, 20 bidon halinde hazırlanmış kaçak içki ile 706 adet sahte TAPDK bandrolü ele geçirdi. Yapılan incelemeler sonucu kaçak yollarla üretildiği tespit edilen içkilere ve sahte bandrollere el konulurken, söz konusu araçta bulunan Ş.G. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Ş.G.’nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edeceği belirtildi. 

Feti Kılıç

Etiketler: kaçak içki, Yılbaşı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç