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Yılda yüzde 14 tasarruf imkanı

Yıl boyunca tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını mercek altına alan CarrefourSA, hazırladığı "Kırmızı Sepetler" ile ailelere yıllık \%14 oranında tasarruf ettirmeyi hedefliyor.

Yılda yüzde 14 tasarruf imkanı

13 Ocak 2017 11:40

CarrefourSA, 2016 yılı boyunca tüm marketlerinde gerçekleştirilen alışveriş hareketlerini mercek altına alarak hangi dönemde hangi ürünün tercih edildiğini ve en çok satılan ürünlerin ne olduğunu belirleyerek tasarruf ettirecek Kırmızı Sepetler'i tüketicileriyle buluşturdu.

HAKAN ERGİN: "CARREFOURSA'DA TASARRUFUN YOLU, KIRMIZI SEPETLER'DEN GEÇİYOR"

Türkiye'de yıllık hane halkı harcamalarına bakıldığında gıda ve alkolsüz içeceklerinin payının %20 seviyesinde olduğunun altını çizen CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, şunları dile getirdi:
"CarrefourSA olarak birçok kategoride alternatifler sunuyor en kaliteli ürünü en uygun fiyata sunuyoruz. Marketlerimizde yapılacak her alışverişte hane gelirine katkımız oluyor bu anlamda müşterilerimizin tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Ülke olarak her bir vatandaşımızın yıllık tasarruf oranını artırmamız ve kaynaklarımızı bizleri geleceğe taşıyacak adımlar için yönlendiriyor olmamız gerekiyor. Bu çerçevede CarrefourSA olarak öncelikle tüketicilerimiz en çok neyi tercih ediyor, ne zaman alışveriş yapıyor ve nelere dikkat ediyor bilgilerini ortaya çıkardık. Sonrasında da tüketicilerimize en kaliteli ürünü en uygun fiyatla sunmak amacıyla Kırmızı Sepetler'i oluşturduk. Tüketicilerimizden bütün bir yıl boyunca sürecek olan kampanyaları içeren Kırmızı Sepetler'i takip etmelerini istiyoruz. İnanıyoruz ki; bir yıl boyunca marketlerimize gelip Kırmızı Sepetler'i takip eden tüketicilerimiz, yıl sonunda yüzde 14 tasarruf etmiş olacak. Böylelikle CarrefourSA olarak tüketicilerimizin ev için ihtiyaç duyulan tüm harcamalarında tasarruf etmelerine katkı sağlamış olacağız."

“EN ÇOK YAĞ, KAHVALTILIK VE ATIŞTIRMALIK SATILIYOR”

Bugüne kadar bir ailenin tükettiği ürünlere ilişkin olarak sunduğu uygun fiyatların yanı sıra yıl içinde düzenlediği "Fırsat Gecesi" ya da farklı ürün gruplarındaki kampanyalarla tüketicilerinin cebine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten CarrefourSA'nın 2016 yılı tüketici alışkanlıkları şöyle belirlediklerini açıkladı;

• Ürünlerin satış miktarı, özel günlere göre değişiklik gösteriyor. Ramazan veya Kurban bayramları, alışverişin en çok yapıldığı dönemlerin başında geliyor.
• En çok satan ürünler, kuru gıdalardan oluşuyor. Kuru gıdalar içindeki sıralama yağlar, kahvaltılıklar ve atıştırmalıklar şeklinde gerçekleşiyor.
• Mevsim geçişleri de alışveriş tercihlerinde belirleyici oluyor; bahar aylarında temizlik, yaz aylarında deniz ve plaj, sonbaharda ise en çok kırtasiye ürünleri tercih ediliyor.
• Kış aylarında alışveriş tercihlerini, hava durumu belirliyor; güzel havalarda tüketiciler, hipermarketleri tercih ederken yağışlı havalarda daha çok süper veya mini marketlere yöneliyor.
• Medeni halin durumu alışverişin içeriğini belirliyor; bekarlar, daha çok hızlı tüketim ürünlerini tercih ederken, evliler temel gıda ürünleriyle temizlik malzemelerine ve çocuklu aileler de daha çok bebek / çocuk ürünlerine yöneliyorlar.
• Medeni halin etkilediği bir diğer konu da sepet büyüklükleri; bekarların sepet harcaması evlilere göre daha az bir oranda gerçekleşirken çocuklu aileler, sepeti en büyük kesimi oluşturuyor.
• Alışveriş alışkanlıklarını şekillendiren bir diğer faktör olan fiyatlar, özellikle mevsimlere göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin meyve ve sebzeler, yaz aylarında ucuzlarken diğer tüketim ürünlerinin fiyatları yılbaşında veya yılsonunda değişebiliyor.
 

Etiketler: alış veriş, CarrefourSA, kırmızı sepetler, tasarruf


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