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Yıldırım: '17 senelik gelenek devam edecek'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisi için, "17 senelik bir gelenek var ve bu gelenek devam edecek" dedi.

Yıldırım: 17 senelik gelenek devam edecek

17 Kasım 2016 14:17

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tesis yapmayı planladığı arazide basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"17 senelik bir gelenek var"
17 senedir Galatasaray'a evlerinde yenilmediklerini vurgulayan Başkan Yıldırım, "17 senelik bir gelenek var ve bu gelenek devam edecek. İnşallah, 18, 19, 20 sene devam eder. Şunu söyleyeyim, derbi centilmence geçsin. Galip gelen biz olacağız. 'İyi oynayan kazansın’ falan yok, Fenerbahçe kazanacak. Hoca ve oyuncularla dün akşam beraberdik. herkes hem psikolojik olarak hazır hem de maçın bilincinde. Kaybettiğimiz puanları bu maçları kazanarak telafi edeceğiz" şeklinde konuştu.

"6 defa gittik, 6 gol attık"
Galatasaray'ı en kötü zamanlarında bile farklı yendiklerini hatırlatan Yıldırım, "6 Kasım 2002'de Galatasaray'ı Kadıköy'de 6-0 yendik. Biz en kötü dönemimizde çıktık 6-0 kazandık. 6 defa gittik 6 gol attık, yendik. Önemli olan seyirciyle sporcuların bütünleşmesi. Bu bütünleşme sağlanırsa, hangi şartta olursa olsun yeneriz" diye konuştu.

Sakat futbolcularının hatırlatılması üzerine Aziz Yıldırım, "24 kişilik kadroya sahip olduklarını ve Hollandalı yıldızın yerine forma giyecek oyunculara sahibiz" diye cevap verdi.

"Bütün biletler satıldı"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray maçı için satışa çıkardıkları bütün biletlerin satıldığını hatırlatarak, "Derbide tribünlerin dolu. Tek bilet bile kalmadı. Bütün biletler satıldı. Tahriklere kapılmasınlar. Rakip takım seyircileri de geliyor. Beraber statta centilmence geçsin. Nahoş hareketler olmasın, bu ülkenin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Bunu da bu maçta gösterelim. Yenen taraf biz olacağız. Çünkü bu gelenek ve bu gelenek bozulmaz" diye konuştu.

"Biz dedik 'Seyirci gelsin' diye"
Derbide Galatasaray taraftarının da olacağını belirten Yıldırım, "Biz söyledik, ilk defa Kulüpler Birliği’ne adam gönderdim. Valilik ilk başta tereddütlüydü. Biz dedik 'seyirci gelsin' diye. 'Bizim taraftarımız da gitsin' dedik. Bunun üzerine Kulüpler Birliği federasyonla konuştu. Yine tereddüt vardı, biz isteriz dedik ve yapıldı" dedi.

Yıldırım basın mensuplarını ters köşeye yatırdı
Basın mensuplarının Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in derbiyle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Başkan Yıldırım gülerek, "Boş ver, basit sorular sormayın. Basit şeylere girmeyelim. Hepimiz büyüyelim, TSYD'de seçim yapmayı öğrenelim" şeklinde cevap verdi. 

Mehmet Selman Bektaş - Kaan Kızıl

Etiketler: Aziz Yıldırım, fenerbahçe, galatasaray


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