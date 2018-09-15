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Yıldırım 2 hektar ormanlık alana zarar verdi

Yıldırım 2 hektar ormanlık alana zarar verdi
Yıldırım 2 hektar ormanlık alana zarar verdi

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre; Dalaman ilçesine bağlı Akkaya köyünün yüksek kesimlerinde bulunan ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı Yangına 4 pikap, 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 6 helikopter, 2 uçak, 3 teknik personel, 5 memur ve 50 söndürme işçisinin yanı sıra köylü vatanlar ile jandarma ekipleri tarafından müdahale edildi. 

Kısmen kontrol altına alınan yangında, soğutma işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Meydana gelen yangında toplam 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.  

Mehmet Barlas 

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