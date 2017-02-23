Türkiye gündeminin son yıllardaki en önemli konu başlıklarından kentsel dönüşüm, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde masaya yatırıldı. Sürdürülebilir Şehirler ve Binalar temasıyla gerçekleştirilen kongrede, sürdürülebilir şehirler için kentsel dönüşümün önemi, gayrimenkul sektörünün kentsel dönüşüme bakışı, kentsel dönüşüm sürecine farklı bakış ve öneriler ile kentsel dönüşüm için alternatif finansman modelleri gibi konular 4 farklı oturumda ele alındı.

Kongreye, Osmanlı’da şehirciliğin ilk temellerinin atıldığı yer olan Bursa'nın Yıldırım ilçesinin Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de katıldı. Edebali, ‘4. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde Yıldırım’daki kentsel dönüşüm projelerini ve ilçeye altın dönemini yaşatacak vizyon projeleri anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Kongreye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Erdal Kocabaş, Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, İnder Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ve çok sayıda yatırımcı ve konuk katıldı.

“Bir eksende insan bir eksende mekan var”

Kongrenin ana oturumu olan ‘Sürdürülebilir Şehirler Yaratmada Kentsel Dönüşümün Önemi’nde sunum gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, kentsel dönüşüm ve plan uygulama yapılacak alanların yanı sıra ilçenin çehresini değiştirecek vizyon projeleri katılımcılara anlattı. Kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri ile Yıldırım’ı hem fiziksel hem de sosyal açıdan geleceğe taşıyacaklarını vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Şehir toplumsal olarak hepimizin en önemli ortak paydasıdır. Şehir sadece üzerinde yaşadığımız yerler değil, kültürümüzü, değerlerimizi, ümitlerimizi, hayallerimizi temsil eden alanlardır. Dolayısıyla yerel yönetici olarak şehre iki eksen üzerinde bakıyorum. Bir eksende insan var diğer eksende mekan var” dedi.

“Şehrin planını değiştiriyoruz”

Edebali, kentsel dönüşüm süreçlerinde yaşanan en büyük zorluğun planlama olduğunu da ifade etti. Planlama olmadan da kentsel dönüşüm olmayacağını sözlerine ekleyen Başkan Edebali konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Nereden başlayacağız kentsel dönüşüme? Kentsel dönüşümün bana göre ilk adımı erişilebilir ve sürdürülebilir bir şehirleşme için çağdaş tasarım standartlarıyla şehirlerin planlanması. Planlama belediyeler için en zor şeydir. Çünkü zor süreçleri var. Ama planlama olmadan müteşebbis de bir şey yapamaz mülk sahipleri de bir şey yapamaz. Şehrin planını değiştiriyoruz. Yıldırım ilçemizin 750 bin nüfusun yarısının yaşadığı alanlardaki imar düzeni değişiyor. Bugün yaptıklarımız ve yapamadıklarımız gelecek adına aslında şehirlerimiz için verdiğimiz kararlardır. Ne kadarını iyi yapabilirsek şehirlerimiz açısından o kadarını iyi buluyorum.”

“Bize ait olan mimari karakteri yaşatmamız lazım”

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali kentsel dönüşüme farklı bir bakış açısı getirerek mimari bir tarzın oluşturulması gerektiğini savundu. Cumhuriyet döneminde bir mimari karakter oluşturulamadığını ve gecekonduların arttığını ifade eden Edebali, “Bizim kadim bir medeniyetimiz var. Dünyada şehirciliğin ilk temelleri Yıldırım ilçemizde atılmış. O gün ecdadımız o mekanlara biyografilerini yazmışlar. Onlar bugün bizim için çok kıymetli mekanlar. Biz de genç cumhuriyetin kuşağı olarak daha çok imkana sahip olduğumuz bu dönemde de plansız yapılaşmaların yerine, tarihi değerlerimizle geçmiş mimarimize uygun bize ait olan bir mimari karakteri de mekanlarımızda yaşatmamız lazım” diye konuştu.

Serdal Altıntepe