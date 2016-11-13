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Yıldırım: 'Bugüne kadar 4 buçuk milyar lira destek verdik'

Başbakan Binali Yıldırım, “Biz bugüne kadar kabotaj hattındaki deniz taşımacılığına 4 buçuk milyar lira destek vermişiz. Denizde kabotaj taşımacılığı, yük taşımacılığı neredeyse yoktu. Onlara kolaylık getirdik” dedi.

Yıldırım: Bugüne kadar 4 buçuk milyar lira destek verdik

13 Kasım 2016 19:42

Başbakan Binali Yıldırım Tuzla’da gerçekleşen gemi indirme töreninin ardından Gemi Mühendisleri Odası’nı ziyaret etti. Başbakan Yıldırım’a ziyareti sırasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik etti. Burada bir süre öğrencilerle sohbet eden Başbakan Yıldırım, ardından kendi adına yapılan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında denizcilik öğrencilerine hitap eden Başbakan Yıldırım, “Biz bugüne kadar kabotaj hattındaki deniz taşımacılığına 4 buçuk milyar lira destek vermişiz. Toplu taşımada 165 milyon deniz yolunu kullanan insan olmuş. 350 bin aracın üzerine geçmişiz. Yine kabotaj taşımacılığında çok önemli artı sağlamışız. Denizde kabotaj taşımacılığı, yük taşımacılığı neredeyse yoktu. Onlara kolaylık getirdik. Filomuz 30 milyon detveyte yakın, bu haliyle 14. sırada. Biz göreve başladığımızda 9 milyon detveyt tonduk, 3 katından fazla arttırmışız” diye konuştu.

BAŞBAKAN YILDIRIM’DAN ÖĞRENCİLERE YABANCI DİL ÖNERİSİ

Öğrencilere önerilerde bulunan Başbakan Yıldırım, yabancı dilin önemine vurgu yaparak okul döneminde mutlaka öğrenilmesi gerektiğini belirtti. Denizcilik sektöründe çalışmak isteyenlerin yabancı dil olmadan geleceğinin çok sınırlı olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, “Denizcilik ve gemi alanının yabancı dil olmadan geleceği çok sınırlı olur. Meslek hayatında çok zorlanırsınız. Yabancı dili burada halletmeniz lazım. Aksi halde çok ciddi bir zaman kaybı olacak. Çünkü çıktığınız zaman bir kontrat yapacaksınız. Planlara bakacaksınız. Yabancılarla görüşeceksiniz. Gemi inşaat sektörünün yarıdan fazlası uluslararası piyasayla meşgul. Onlarla muhatap olup onların dilinden anlama, onlarla iş yapmak için yabancı dile ne kadar ihtiyacınız olduğunu mesleğe atıldığınızda göreceksiniz. Ama eğitim süresince de mutlaka geliştirmenizde fayda var” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım


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