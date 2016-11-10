Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 78’inci yıldönümü dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi. Törene katılan Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Bugün büyük milletimizin hafızasında tarihi öneme sahip bir günü yaşıyoruz. Vefatının 78. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’i minnet ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyetimiz, demokrasiyle birlikte daha güçlü bir şekilde geleceğe doğru yürümektedir. Aziz milletimiz Gazi Mustafa Kemal’in önderliğindeki milli mücadele ruhunu koruyarak, ilk günkü azim ve kararlılığı ile geleceğe emin adımlarla yürümektedir. 15 Temmuz 2016 tarihinde ortaya çıkan ruh, milli mücadele ve istiklal ruhudur. Cumhuriyetimizin 93’üncü yılında iftiharla söyleyebiliriz ki, ’Türkiye siyasi istikrarı, demokrasisi, ekonomik gücüyle gelişmesini ve kalkınmasını sürdürmeye devam etmektedir. 14 yıldır ülkemizin itibarı için yürüttüğü siyasi mücadeleyi Türkiye’nin emanetini devraldığımız ilk günkü aşka sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYETİMİZİ VE DEMOKRASİMİZİ DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ"

Başbakan Yıldırım, "Ülkemizin her köşesinde açılışlarını yaptığımız dev eserler ve hayata geçirdiğimiz büyük projeler, muasır medeniyet hedefimizi aşmak için atılmış adımlardır. Milletimizin Cumhuriyetimizin bütün kazanımlarına sahip çıkarak, vesayet odaklarını aşarak 2023 hedeflerine odaklanmıştır. Önümüzdeki süreçte yeni bir anayasa ve hükümet sistemi tartışmalarını da geride bırakıp Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi daha güçlü hale getireceğiz" dedi.

"Gazi Mustafa Kemal’in milletimize miras bıraktığı kavram ve değerlerin başında şüphesiz ’milli egemenlik’ gelmektedir" diyen Başbakan Yıldırım, "Millet iradesiyle kurulan Cumhuriyetimiz, meşruiyetini milli mücadeleden almıştır. Cumhuriyetimizi demokrasiyle geliştirerek yaşatacak olan da yine millet iradesidir, birlik, beraberlik ruhudur, kardeşlik bağlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşları Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkma iradesinde tereddütsüz birlik ve bütünlük içindedir. Şüphesiz, Cumhuriyetimizin kurucu değerleri milletimiz için ayırıcı değil, birleştirici ve bütünleştirici niteliklere sahiptir. Bizim görevimiz, bu birleştirici bütünleştirici unsurları daha da güçlendirmektir, bunun için azami bir dikkatle bütün vatandaşlarımızın hukukunu koruyan, güvence altına alan bir gayret içerisindeyiz. Birlikte kurduğumuz, birlikte yaşattığımız Cumhuriyetimizi kuruluş ilkelerine ve felsefesine uygun olarak daha da güçlendirecek geleceğimiz olan gençlere emanet edeceğiz. Dahili ve harici saldırılar ile ihanetler, ülkenin birliğine ve bütünlüğüne yönelmiş tehditler, vatanımızda bin yılda oluşmuş bu kardeşliği bugüne kadar bozamamıştır, bundan sonra da asla bozamayacaktır. İlk günden itibaren ikinci kurtuluş mücadelesi olarak adlandırdığımız 15 Temmuz alçak darbe girişimini bertaraf eden milletimiz, Cumhuriyet, demokrasiye olan sadakatini, istiklale olan sevdasını ölüm pahasına ortaya koymuş ve Türk ulusunun eşsiz kahramanlığını bütün dünyaya göstermiştir" şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE, BUGÜN SİYASİ VE EKONOMİK GÜCÜYLE BİR GÜVEN VE İSTİKRAR ÜLKESİDİR”

Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz şehitlerimizi, vatanın bölünmez bütünlüğü için bölücü terör örgütüyle amansız mücadele eden bütün şehitlerimizi Allah’tan rahmet diliyoruz, rahmetle minnetle yad ediyoruz, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik bir hukuk devletidir. Millet ve devlet olarak, ülkemizin gelecek hedeflerinden bir an için bile gözümüzü ayırmayacağız. Türkiye, bugün siyasi ve ekonomik gücüyle bir güven ve istikrar ülkesidir. Bütün vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıktığımız gibi yeryüzünde mağdur ve mazlumlara da kucak açmaya devam edeceğiz. ’Hakimiyet milletindir’ şiarıyla çıktığımız bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyetini, milletin değerlerine, can ve mal emniyetine, bütün vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıkarak yani demokrasiyle hukuk düzeniyle yüceltmeye devam edeceğiz. Şehitlerimizin aziz hatıraları başta olmak üzere Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıyla, diğer şehit ve gazilerimizin hatıralarına gölge düşürmeden kararlılıkla medeniyet yolculuğunu sürdüreceğiz