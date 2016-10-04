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Yıldırım: Darbecilerin yargılaması süratle yapılacak

Başbakan Binali Yıldırım, “Yargılama sürelerinin kısaltılması asıl hedeflerimizden birisidir. Mutlaka yargılama süreleri kısaltılmalıdır. Buna 15 Temmuz darbecilerinden başlıyoruz. Darbecilerin yargılaması süratle yapılacak’ dedi.

Yıldırım: Darbecilerin yargılaması süratle yapılacak

04 Ekim 2016 11:03
Yıldırım: Darbecilerin yargılaması süratle yapılacak - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, 2016-2019 Orta Vadeli Programı açıkladı. Başbakan Yıldırım, "Bütçemizi yaptık, 17 Ekim’de meclise sunacağız. 2017 yılını, bütçe açığı yüzde 2’nin altında, tamamlamış olacağız. Yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz. Yatırımlar için kaynak problemimiz yok.

Hastaneleri kamudan, bütçeden kaynak kullanmadan yaptık. Bunların hepsini topladığınız zaman 50 milyar dolar ediyor. İrade olmayınca idare olmaz. İrade esastır. İrade istikrar ile mümkündür. 10. kalkınma planı devam ediyor. Bütün dönüşüm programı kararlılıkla uygulanmaya devam edecektir. Arabuluculuk sistemini getireceğiz. Hak ihlalleri olduğu düşünülen konularda arabuluculuk mekanizmasını getireceğiz. Mahkemelerde sürünmeden oturup anlaşacaklar ve işlerine devam edecekler. Noterli sistemini de AB standartlarına uygun olarak yeniden düzenleyeceğiz.

Yargılama sürelerinin kısaltılması asıl hedeflerimizden birisidir. Geç gelen adalet adalet değildir. Mutlaka yargılama süreleri kısaltılmalıdır. Buna 15 Temmuz darbecilerinden başlıyoruz. Süratle doğrudan darbeye karışmış olanların belgeleri, bilgileri ortada. Bunları bekletmeye lüzum yok. Darbecilerin yargılaması süratle yapılacak. Milletin yüreğine su serpilmesi lazım. Bunun için işe buradan başlıyoruz" dedi.

Enise Yapar-İlker Turak
 

Etiketler: Binali Yıldırım


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