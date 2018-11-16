Yıldırım Demirören: 'Pırıl pırıl bir jenerasyon yakaladık'

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında Konya'da İsveç ile yapacağı karşılaşma için hazırlanan maç kitabına açıklamalarda bulundu. Milli Takım taraftarlığı ruhunun öncü şehirlerinden olan Konya'da tekrar maç yapmaktan dolayı duyduğu heyecanı paylaşan Demirören, "Bize EURO 2016 kapılarını açan tarihi zaferlere imza attığımız Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İsveç'i ağırlayacağız. Bu kritik maçta da Konya şehrimizin eşsiz desteğini göreceğimize inancım tam" diye konuştu.

Teknik Direktör Mircea Lucescu ile yeni bir yapılanma süreci geçirdiklerini vurgulayan Demirören, "UEFA'nın yeni organizasyonu Uluslar Ligi'ndeki son maçımızı oynuyoruz ama bu bir kader sınavı değil. Çünkü EURO 2020 yol haritasında seneye baslayacak grup elemelerinde hedeflediğimiz başarıyı gerçekleştireceğimizden kuşkumuz yok. Takım ruhunu öne çıkartan, kenetlenmiş, pırıl pırıl bir jenerasyon yakaladık ve bunun meyvelerini sadece EURO 2020 değil, daha sonraki turnuvalara katılarak da toplayacağımızı ümit ediyorum" şeklinde konuştu.