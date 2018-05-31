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Yıldırım Demirören'den futbol ailesine iftar yemeği

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Yıldırım Demirören, futbol ailesine bir iftar yemeği verdi.

Yıldırım Demirörenden futbol ailesine iftar yemeği

31 Mayıs 2018 22:42

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yarın yapılacak TFF Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı öncesinde futbol ailesine iftar yemeği verdi. Ankara'da gerçekleşen iftara Başkan Demirören ile birlikte TFF Başkanvekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir ve İbrahim Usta, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç ve Fuat Guguloğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı. 

 

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