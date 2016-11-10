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Yıldırım Demirören'den millilere ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Takım'ın Belek'teki kampını ziyaret etti.

Yıldırım Demirörenden millilere ziyaret

10 Kasım 2016 23:10

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Takım'la bir araya geldi. Demirören'e ziyaretinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Ali Özdoğan ve Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahibi Fikret Öztürk de eşlik etti.

Regnum Carya Golf & Spa Resort'a gelen Demirören ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile birlikte akşam yemeği yedi ve Kosova maçı için başarılar diledi. 

Etiketler: millilere ziyaret, Yıldırım Demirören


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