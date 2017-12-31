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Yıldırım Demirören'den yeni yıl mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Yıldırım Demirörenden yeni yıl mesajı

31 Aralık 2017 14:20

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden Başkan Yıldırım Demirören'in yeni yıl mesajı şöyle:
"Üzüntü ve sevinçleriyle 2017'yi geride bırakıyor, yeni hedef ve umutlarla yeni bir yıla giriyoruz. Sporun barış, dostluk, kardeşlik gibi önemli değerlerinden vazgeçilmemesi ve Fair Play yeni yıldaki en büyük dileğimiz. 2018'de 2020 Şampiyonlar Ligi finali ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığımızı başarıyla taçlandırıp, Türk Futboluna büyük değer kazandırmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Bu vesileyle Vatanımız için canını feda eden Şehitlerimiz ile spor camiasından kaybettiğimiz değerleri bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. 2018'in futbol ailesine, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor; yeni yılınızı kutluyorum. Saygılarımla"

 

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