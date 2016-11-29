Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, anayasa çalışmasının devam ettiğini belirterek, "Şu an hemen hemen olgunlaştı diyebiliriz. Bir kez daha MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ile biraraya geleceğiz ve bu değişikliğe son şeklini vereceğiz. Sayın Bahçeli başından beri bu konuda yapıcı bir tutum izliyor. Ülkenin geleceği, menfaati için Sayın Bahçeli’nin bu olumlu ve yapıcı tutumundan dolayı teşekkür ediyorum. Son görüşmemizi yaptıktan sonra inşallah bu değişikliği meclis başkanlığımıza AK Parti grubunun teklifi olarak sunacağız. Tabii MHP de bu teklifi götürme esnasında arzu ederse beraber sunarız. Milletimiz şunu iyi bilsin, bizim hiçbir gizli saklı işimiz yok. Bugün bu çalışmaları istediği taktirde CHP ile de paylaşır, anayasa çalışmaları için onlarla da her türlü zeminde bu konuyu değerlendirebiliriz, kapımız sonuna kadar açık. Bizim elimizde üzüm, karşımızdakinin elinde de sopa olmayacak. Bizim derdimiz üzüm yedirmekten, karşımızdakinin derdi de bağcıyı dövdürmek olmayacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeni anayasaya, yeni siyasal anlayışa, yeni vizyona ihtiyacı olduğunun aşikar olduğunu dile getiren Başbakan Yıldırım, "Bizim rejim değiştirmek gibi bir niyetimiz yok, Ey Kılıçdaroğlu Türkiye rejimini 1923'te seçti, Cumhuriyet dedi, yoluna devam etti. Neyin tartışmasından bahsediyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu boş durmamış biz bunu söyledik ya Türk Dil Kurumu sözlüğünü eline almış, Binali Yıldırım'a kolaylık olsun diye rejimin ne anlama geldiğini bulmuş, okumuş. Kendisine bu sevimli girişimi için teşekkür ediyorum. Bir de önerim var, Sayın Kılıçdaroğlu millet 14 yıldır o kitapta yazan adalet, kalkınma büyüme gibi kelimeleri hakkıyla teslim ettiği için AK Parti'ye tek başına iktidarı verdi, size de sözlüğü verdi" dedi.

"Herkes bu tarihi döneme girerken tercihini yapmalıdır"

"Sizin arkadaşlarınız HDP ile nümayiş içinde kolkola mitingler yaparken AK Parti gece gündüz demeden çalışıyor" diyen Yıldırım, "Parti Meclisi, Anamuhalefet Partisi 10 saat toplantı yapıyor, herkes merakla bekliyor, çıkan karar ne 70'li yılların modası geçmiş söylemi, direneceğiz. Kardeşim sen zaten Meclis'te değil misin? Milet en üst noktada, temsil makamına sizi göndermedi mi? Bu çatı altında başka nerede savunacaksın fikirlerini ama dert başka. Herkes bu tarihi döneme girerken tercihini yapmalıdır. Sırtını millete mi yaslayacaksın, yoksa terör örgütlerine yaslayanlarla birlikte mi olacaksın, önemli soru budur. Anamuhalefet partisinin bundan sonra vereceği karar budur. Bu anayasa çalışmaları bizim değil milletin talebidir. Sözlük mözlük işleri ile uğraşanlar kendilerine oy veren insanların değişim taleplerine kulaklarını tıkamıştır" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs müzakereleri konusuna da değinen Yıldırım, "İki taraflı dönüşümlü başkanlığı esas alan adil bir çözümü herkesten fazla biz istiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bunun gereğini de yaptık ama karşı taraf maalesef burada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmedi. Çözüm ne olursa olsun bizim için önemli olan Kıbrıs’ta tekrar kardeşlerimizin 60’lı yıllarda 70’li yıllarda karşılaştığı felaketle yüz yüze gelmemeleri" dedi.

Avrupa Birliği ülkelerinin yaptığı ankete değinen Yıldırım, "AB ülkesi vatandaşlarının yüzde 59’u AB'nin kendilerini temsil etmediğini, seslerini duymadığını düşünüyor. Bunu biz değil, o ülkelerde yaşayan insanlar söylüyor. Avrupalı ve Amerikalı veya bir yerden yetkililer konuşanlar terörle mücadele konusunda iadeler, mahkeme kararlarını sorduğunuzda diyoruz ki teröristler var bize gönderin, bunları niye tutuyorsunuz. Bize diyorlar ki bu yargının işi. Biz yargının işine karışmıyoruz. Sana gelince yargı bağımsız, bize gelince halkına ihanet etmiş FETÖ, PKK’lı teröristleri gözaltına bile alınmamalı diye telkinde bulunuyorsun. Kimse kusura bakmasın nasıl bağımsız yargınıza karışmıyorsanız biz de aynı şekilde bağımsız yargınıza karışmıyoruz" şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Biz isterdik ki CHP’li kardeşlerimiz de o kaymakamın ailesini ziyaret etsin. Görevi başında şehit olan Muhammet Safitürk kardeşimin muhterem babasına da ziyarete gitsinler. Vatanseverlik böyle olur, milletin yanında olmakla olur, teröre destek vermek vatanseverlik değildir" diye konuştu.

Fırat Kalkanı Harekatı’nda 3 ayı geride bıraktıklarını anlatan Başbakan Yıldırım, "Sınırlarımız içinde veya dışında ülkemizi tehdit edecek terör örgütlerine göz yummayız. Hiçkimse bizden beklemesin. Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda bilgi kirliliğiyle siyaset mühendisliği yapanlar boşuna ellerini ovuşturmasın" dedi.

Yıldırım, Küba Lideri Fidel Castro'nun ölümü vesilesiyle Küba halkına, Türk milleti adına başsağlığı diledi.

Başbakan Yıldırım’a konuşması esnasında bir fincanla özel karışımdan oluşan çay ikram edildi.

Enise Vural