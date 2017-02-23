Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, katıldığı ‘4. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde Yıldırım’daki kentsel dönüşüm çalışmalarını ve ilçeye altın dönemini yaşatacak vizyon projeleri anlatan bir sunum gerçekleştirdi. İstanbul Swissotel’de gerçekleşen kongreye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Erdal Kocabaş, Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ve çok sayıda yatırımcı ve konuk katıldı.

MEKÂNSAL VE SOSYAL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Kongrenin ana oturumu olan ‘Sürdürülebilir Şehirler Yaratmada Kentsel Dönüşümün Önemi’nde sunum gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, kentsel dönüşüm ve plan uygulama yapılacak alanların yanı sıra ilçenin çehresini değiştirecek vizyon projeleri katılımcılara anlattı. Kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri ile Yıldırım’ı hem fiziksel hem de sosyal açıdan geleceğe taşıyacaklarını vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, “750 bine yakın nüfusuyla Yıldırım’da kentsel dönüşümde insanların yaşamına uygun alanlar yapamazsak tam anlamıyla başarıyı yakalayamayız. Yıldırım’daki en önemli amacımız insanların mağdur olmayacağı, güvenli ve modern konutlarda yaşayacağı bir dönüşüm hamlesini tam anlamıyla gerçekleştirmek olacaktır” dedi.

GÜVENLİ MODERN KONUTLAR

Modern şehirciliğin ve mimarinin temellerinin Osmanlı dönemi ile birlikte Yıldırım’da atıldığını işaret eden Başkan Edebali, “Yıldırım’da ecdadımız 1400 yıl önce modern şehirciliğin temellerini attı. Osmanlı askeri mimarisinin ilk örneği Balabanbey Kalesi, Osmanlı kırsal yaşamanın ilk yansıması Cumalıkızık, sosyal devlet anlayışının ilk izleri olan Yıldırım ve Yeşil külliyelerini bünyesinde barındıran Yıldırım, tarih ile yeşilin buluşma noktasıdır. Kadim medeniyetimizden güç alarak başlattığımız ve ilçenin yüzde 33’nü kapsayan, aynı zamanda Türkiye’nin en kapsamlı kentsel dönüşüm hamlesi ile geleceğin modern ve güvenli şehrini inşa ediyoruz” diye konuştu. Yıldırım’ın yıllardır, plansız ve çarpık yapılaşmayla anıldığını hatırlatan Başkanı Edebali, buna son vermek için hazırladıkları ‘İdeal Şehir Yıldırım’ vizyonu proje çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını söyleyerek, “İlçemizin 3200 hektarlık planlanabilir alanının 1125 hektarlık kısmında kentsel dönüşüm alanı yer alıyor. İlçemizde devam ettirdiğimiz kentsel dönüşümde fiziki dönüşümün yanı sıra mekânsal ve sosyal değişimi birlikte yürütüyoruz. Böylece ilçemiz bir taraftan planlı bir şehir haline dönüşürken diğer taraftan da kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin merkezi haline geliyor” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK UYGULAMALAR

Kentsel dönüşümün çok boyutlu bir kavram olduğunu söyleyen Başkan Edebali, “Merkezi hükümet, yerel yönetim, uygulayıcılar ve vatandaşlar dönüşüm aktörleridir. Bu aktörleri bir araya getirmek amacıyla Türkiye’de örneği olmayan Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi’ni hizmete açtık” dedi. Yıldırım’daki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Edebali, bölgelerin coğrafi özelliklerine uygun dönüşümü gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyleyerek, “Planlama ve uygulama yapılacak alanlarda doğal afetlere uygun modern ve güvenli konutlar inşa edeceğiz. Bu vesile ile mahalle kültürüne uygun şehre aidiyet duygusunu pekiştireceğiz. Tüm bunları yaparken hemşehrilerimizi mağdur etmeden tamamlanacak kentsel dönüşüm ile Yıldırım’ı sadece Bursa’da değil Türkiye’de örnek gösterilecek bir konuma getireceğiz” şeklinde görüşlerini belirtti.

VİZYON PROJELER GELECEĞİ YAKALIYOR

Yıldırım’ın çehresini değiştirerek çağ atlatacak vizyon projeler hakkında da bilgi veren Başkan Edebali, “Ülkemizde bir ilk olacak Bursa'nın en büyük yatırımlarından birisi Sular Vadisi ve Doğa Parkı'nın yapımına başladık. Bünyesinde 5 bin kişilik kapalı spor salonu bulunacak Türkiye’nin en büyük spor kompleksimizin inşasına başladık ve 2017 yılı içerisinde hizmete geçirmiş olacağız. Engelsiz Yaşam Merkezi, Molla Yegan Kültür Merkezi, Değirmenönü-Karapınar Meydan ve Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi, Vatan Mahallesi Çelebi Mehmed Gençlik Merkezi, Değirmenlikızık Osmanlı Mahallesi, Vişne Han Kapalı Çarşısı, Millet, Piremir, ve Mimarsinan-Güllük kapalı pazaryerleri ile ilçemizin kültürel ve sosyal yaşamına artı değerler katacağız" ifadelerini kullandı.

