Yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Macunköy Mahallesi’nde bulunan Hacı Ziya Yaman Macunköy Merkez Camisi’nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte düşen yıldırımlar şehrin belirli kesimlerindeki dağlık alanlarda etkisini gösterdi. Edinilen bilgiye göre, Macunköy Mahallesi’nde de saat 16.30 sıralarında yıldırım düşmeye başladı. Belli bir süre sonra mahallenin camisine isabet eden yıldırım, caminin minaresini yıktı. Minarenin yıkıldığı esnada camide abdest alan vatandaşlar olayı yara almadan atlattı. Yıkılan minareyi gören vatandaşlar durumu hemen ilgili yerlere bildirdi.

Cami kısa süreliğine ibadete kapatıldı

Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri cami etrafında güvenlik alırken, itfaiye erleri de yıkılan minare ile ilgili rapor tuttu. Tutulan rapordan sonra caminin etrafı güvenlik şeridiyle çevrildi ve geçici süreliğine ibadete kapatıldı.

"İçeride abdest alanlar varmış"

Mahalle muhtarı Yıldırım Yaman, “Saat 16.30 sıralarında büyük bir gürültüyle şimşek çaktı. Daha sonra aşağı indiğimizde kubbenin yıkıldığını gördük. İçeride abdest alanlar varmış ama onlarda bir zarar görmedi. Yaralı yok, sadece maddi hasar var” dedi.

Ayrıca caminin avlusunda bulunan bir esnaf da yıldırım düşmesi sonucu televizyonun yandığını belirtti.