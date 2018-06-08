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Yıldırım düştü, yangın çıktı... Hayvanlar telef olmaktan son anda kurtuldu

Malatya’da yıldırımın düşmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangında, büyükbaş hayvanlar yanmaktan son anda kurtuldu.

Yıldırım düştü, yangın çıktı... Hayvanlar telef olmaktan son anda kurtuldu

08 Haziran 2018 02:45

Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyran Mahallesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre yıldırım düşmesi sonucu atık geri dönüşüm alanında yangın başladı. Alevlerin kısa sürede alandaki atıklara sıçramasıyla yangın gittikçe büyüdü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti.


Yangının bölgede bulunan bir ahıra da sıçraması ile kısa süreli panik yaşanırken, itfaiye ekiplerinin de yardımı ile içeride bulunan 10’un üzerinde büyükbaş hayvan yanmaktan son anda kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alınırken, olayda maddi hasar meydana geldi.
Sağlık ekiplerinin de hazır beklediği yangında can kaybının yaşanmaması sevindirirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
 

 

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