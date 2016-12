Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle “Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı” tanıtım toplantısı düzenledi. Hilton Otel’de düzenlenen toplantıya Başbakan Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Kaya engelliler konusunda yapılan çalışmaları anlatarak, Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı’nı açıkladı.

"Ne yaptığım Marmaray, ne büyük havalimanları, hiçbirisinde o heyecanı duymazdım"

Başbakan Binali Yıldırım ise konuşmasında insan odaklı sosyal politikalara vurgu yaparak, siyasetin esasının insan olduğunu kaydetti.

Engellileri için yapılan çalışmaları anlatan Başbakan Yıldırım, “Engelliler evden çıkamıyordu. Engelliler hayatın içinde değildi. O günden bu güne çok şey değişti. Engellilerimize odaklanan bir yasal düzenlememiz yoktu. Bu yasal düzenlemeyi yaptık. Engelliler kanunu çıkardık. Sakat, çürük gibi engellileri aşağılayıcı kelimeler vardı, bütün bunları mevzuattan ayıkladık. Bununla da kalmadık. Engellilerimizin hayata katılmasını sağlayacak tedbirler aldık. Ben Ulaştırma Bakanı iken Dünya Engelliler Günü kutlamalarına mutlaka katılırdım. O gün yaptığımız etkinlikler beni o kadar duygulandırır, o kadar heyecanlandırırdı ki ne yaptığım Marmaray, ne büyük havalimanları, hiçbirisinde o heyecanı duymazdım. Çünkü mesele insan olunca her şey değişiyor. Aslında engel fizikte değil, engel canda değil, engeller zihindedir. Zihindeki engelleri yıkamazsak, engellilere çok şey yapmış olamayız. Önce zihinlerdeki engelleri kaldıracağız. Bu da eğitimle olacak. Farkındalık oluşturmakla olacak. Bizim de yaptığımız bu” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'dan Bakan Kaya'ya talimat

Engellilerin hepsinin aynı şekilde ele alınmasının yanlış olduğunun farkına vardıklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, “Demek ki otizmlileri ayrı ele alacağız, fiziksel engellileri ayrı ele alacağız, zihinsel engellileri ayrı ele alacağız, hepsine ayrı ayrı ilgi göstereceğiz. Burada Birsen kızımızı dinledik, Süleyman’ı dinledik. Bize güzel ders verdiler. Aslında biz onlara ders vermemiz gerekirken, onlar bize ders verdiler. Çünkü onlar hayatın içinden geliyor. Yaşadıkları tecrübeleri bizlerle paylaştılar. Otizmlilerin bazı sorunları var. Eğitime erişim pahalı. Burada açıkça talepte bulundular. 15 Temmuz karanlık gecesini aydınlığa çeviren, gazi Eyüp Tekin kardeşimiz de aramızda. Onun da bu konuda kendisine teşekkür ediyoruz. Dediği şu ‘Engellilere bireysel grup halinde toplam 12 saat rehabilitasyon veriliyor’ Bu yetmez. Halbuki bunu 40-50 saate çıkması lazım. Yani bireysel eğitim miktarı artması gerekiyor. Peki artınca ne oluyor. Para. Devletimiz ne için var. Vatandaşın işini görmek için var. O uğurda ne para harcanacaksa harcanacak. Gereken neyse yapılacak. Bakanımıza buradan talimat veriyorum” şeklinde konuştu.

"Denetlemeyi de asla başkasına ihale etmeyeceğiz”

Başbakan Yıldırım’ın konuşmasını alkışlayarak bölen engelli aileleri, yaşadıkları sorunları da anlattı. Vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyen Yıldırım da mağduriyetlerin giderilmesi için talimat verdi.

“Toplumda engellileri saklayan bir anlayıştan bugün, engellileri topluma kazandıran hatta, bizlere de ders veren bir noktaya geldik” diyen Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İşte kızımızı gördük. Bu sadece devletin alanı değil. Daha çok sivil toplum kuruluşlarımız olacak. Daha çok özel kuruluşlarımız olacak. Bu eğitimleri verecek. Daha fazla imkanlar bunları çeşitlendireceğiz. Devlet her şeye yetişemez. Ama devlet her şeye yetişeceklere destek verebilir. Ankara’yı her yerden yönetmek Türkiye büyük bir ülke artık söz konusu değil. Yerinde mahallede, ilçede, ilde her yerde bu sorumluluğu, bu sosyal sorumluluğu bütün vatandaşlarımızın almasını teşvik edeceğiz. Sadece teşvik etmeyeceğiz, ön ayak olacağız. Denetlemeyi de ihmal etmeyeceğiz. Devletin işi denetlemek olacak. İşi ehline bırakacağız ama denetlemeyi de asla başkasına ihale etmeyeceğiz.”

"Kendilerini engelsiz olduğunu düşünen bizlere ders verdiniz"

Otizmli Birsen Başar'ın konuşmasının kendisini etkilediğini belirten Başbakan Yıldırım, "Birsen Başar ne kadar büyük bir iş yaptığını, ne kadar güçlü bir özgüvene sahip olduğunu gördük. Doğrusu hepimizi etkiledi. Kendisini bu azminden dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. En güzeli de yaşadıklarını evirip çevirmeden bizimle paylaşmış olmasıdır. Bir gönüllü olarak tıpkı ulusal eylem planımızın ilk adımında olduğu gibi farkındalık çalışmalarını yürütüyorum. Aynı şekilde Süleyman Öztürk, yeteneğimiz olmadığı için istesek de gidemediğimiz bir bölümü seçmiş, eğitimini sürdürüyor. İzmir Otizm orkestrası korosu, otizmli bireylerden kurulmuş en büyük orkestra. Buğra Çankır kardeşimiz Mustafa Kemal Üniversitesi devlet konservatuarına birincilik girmiş. Hepinizi alnında öpüyorum. Kendilerini engelsiz olduğunu düşünen bizlere ders verdiniz. Sizlere teşekkür ediyorum. Buradaki tüm otizmli kardeşlerimiz eksik değiliz, farklıyız dediler. Tıpkı biz de varız diyen kardeşlerimiz gibi. Sizler bizim gözbebeğimizsiniz, gururumuzsunuz" dedi.

"Mevzuatı bırak, mevzuatla iş olmaz"

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın toplantıda yaptığı açıklamalarına değinen Binali Yıldırım, "Mevzuatı bırak, işine bak. Mevzuatla iş olmaz. Nerede mevzuatı aşarsak orada başarı vardır. Bu bürokrasi terimlerini bırakalım. Süreçlere değil, sonuçlara bakalım. Bizim için sonuç önemlidir. Arkadaşlarımız bunları hemen yapıp bitirsinler, görüntüye bakalım. İnsanlar bir an önce kendilerine dokunan hizmetleri görmek ister. Sizin ne mevzuat yazdığınız, vatandaşın hiç de umrunda değil. Onlar bu hizmetin, bu kanunların kendilerine ne kadar fayda sağladığını görmek ister. Gördükleri zaman demek ki maksat hasıl olmuş" ifadelerini kullandı

Metin Başar