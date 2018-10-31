Yıldırım, G20 Parlamenter Forumu'nda konuştu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Parlamenter Forumu'nda bir konuşma yaptı. Konuşmasına Arjantin hükümetine teşekkür ederek başlayan TBMM Başkanı Yıldırım, “İnsanlığın sorunlarına karşı gösterdiğimiz hassasiyetin somut bir göstergesi olarak bu toplantıdan önemli sonuçlar çıkacağını ümit ediyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2015 yılında kabul edilen Gündem 2030 hedeflerini tamamlamaya tam 12 yılımız var. Bu hedefleri gerçekleştirmemiz için yapmamız gereken konular var” diye konuştu.

Dünya barışının önemine vurgu yapan Yıldırım, “Bu dünya hepimizin evi. Dünyada herkesin barış, huzur ve güven içerisinde yaşaması için bu evin her ferdinin mutluluğunu sağlamak hepimizin görevi. Kimse kendi köşesine çekilerek diğerlerinin sorununa sırtını dönemez. Zira kaçtığımız, önemsendiğimiz her sorun daha sonra büyüyerek önümüze geliyor” ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda gerçekleşen savaşlara değinen Yıldırım, “İnsanlık tarihine baktığımızda geçtiğimiz onlarca yıl içerisinde savaş olmayan hiçbir sene göremiyoruz. Savaşların yanı sıra yoksulluk, işsizlik gibi sorunlarda maalesef dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Dünyadaki kaynaklar eğer eşit ve adil bir şekilde değerlendirilmiş olsaydı bugün bu çarpıklıkları yaşamayacaktık” şeklinde konuştu.

Mülteci sorununa da dikkat çeken Yıldırım, “258 milyon, yerinden yurdundan memleketinden yollara düşen insan var. Dünya nüfusumuz 7 buçuk milyar, 2050'de 9 buçuk milyara çıkacağı öngörülüyor. Eğer her geçen gün daha kalabalıklaşan dünyanın sorunlarına bugünden çözüm aranmazsa yarın bu bedeli ödemekte zorlanırız” değerlendirmesinde bulundu.

“G20'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KONUSUNDA ÖNEMLİ GÖREVLERİ VARDIR”

G20'nin 2008 küresel krizinden sonra oluşturulduğunu belirten Yıldırım, “G20 küresel sorunlara çözüm aramak için çalışmalarını sürdüren bir platformdur. Bu ülkeler dünya ekonomisinin yüzde 85'ini temsil ediyor, dünya ticaretinin yüzde 70'ine, dünya nüfusunun yüzde 70'ine ve yine dünya coğrafyasının da yüzde 70'ine sahipler. Bu sebeple G20'nin sürdürülebilir kalkınma konusunda çok ama çok önemli görevleri, sorumlulukları vardır” dedi.

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin geride kalmamaları için adımlar atılması gerektiğini belirten Yıldırım, “Bu bir keyfiyet değil mecburiyete dönüşmüştür. Yoksa terör, savaş, düzensiz göç, sığınmacı krizi gibi önce yerel düzeyde başlayan sorunlar daha sonra bölgesel daha sonra da küresel bir tehdit haline dönüşebilir” ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak bölgesel sorunlar ile iç içe yaşadıklarını belirten Yıldırım, “Etrafımızdaki otorite boşlukları, iç savaşlar, terör ülkemize büyük bedel ödetiyor. Ve aynı zamanda bu ülkelerin insanlarının da yerlerinden yurtlarından edilmesine sebep oluyor. 8 yıldır Suriye'de yerlerinden yurtlarından çıkan insanların sayısı 15 milyon. İç savaşta hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyona ulaştı. Türkiye 3 buçuk milyon Suriyeliye 8 yıldır ev sahipliği yapıyor, onlara aş, iş, sıcak kalacak yer sağlıyor. Bunun da ötesinde eğitim sağlık, hayata tutunmaları için gereken her türlü desteği veriyor” diye konuştu.

Tükiye'nin Suriyelere yardım ederken kendi ülkesindeki yatırımları da aksatmadığını belirten Yıldırım, Türkiye'nin alt yapı gelişmişliği sırasında dünyada 9'uncu sırada yer aldığını söyledi. Yıldırım bu yatırımların çoğunu genel bütçe dışında sağlanan kaynaklara yapıldığı belirterek , “2 gün önce Cumhuriyetimizin 95'inci kuruluş yıldönümünde dünyanın en büyük havalimanının açılışını gerçekleştirdik” diye konuştu.