Yıldırım: 'Kahraman Mehmetçik orada destan yazıyor'

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tekirdağ İl Kongresi'nde konuştu. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ve mevcut il başkanı Cüneyt Yüksel’in tek aday olarak yer aldığı AK Parti Tekirdağ İl Teşkilatı 6. Olağan Genel Kurulu’na katılan Başbakan Binali Yıldırım, "Buradan bütün Tekirdağ’ın ilçeleri, beldeleri köylerini ve orada yaşayan bütün vatandaşlarımıza selam gönderiyoruz. Bu topraklara, bu şehre Trakya’ya müziği ile neşesiyle altın kalpleriyle değer katan Roman kardeşlerimi de selamlıyorum. Sizlerin huzurunda Fatih Sultan Mehmet Han’ın gazi arkadaşlarından Atina fatihi Gazi Ömer Beyi selamlıyorum, vatan şairi Namık Kemal’i, Yahya Kemal’i ve Çanakkale gazisi, Gazi Mustafa Kemal’i şükranla rahmetle yad ediyorum. Tekirdağ, üç Kemal’in memleketi diye bilinir Mustafa Kemal, Namık Kemal Yahya Kemal" dedi.

"Güçlü Türkiye yürüyüşümüzün bir başka aşamasındayız"

"Tekirdağ, cumhuriyetin, bağımsızlığın, mücadelenin başladığı ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmişindeki en büyük başarıyı ortaya koyan bir şehirdir" diyen Başbakan Yıldırım, "Bugün güçlü Türkiye yürüyüşümüzün bir başka aşamasındayız, 6. Olağan İl Kongresindeyiz. 2019’da da Tekirdağ’ın yerel yönetimde de iktidara gelişinin habercisi olan bir kongredir. Tekirdağ 2019’da ilçelerini, beldelerin ak belediyecilikle tanıştırmaya hazır mısınız? 2019’da yerel seçimlerde yeni bir destan yazmaya var mısınız? Bugün 45'inci kongremizi yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız şu anda Bitlis’te arkasından Batman’a geçecek oradaki kardeşlerimizle buluşuyor buradan cumhurbaşkanımıza bir selam gönderelim mi? Bugün aynı zamanda ilk büyükşehir kongremizi gerçekleştiriyoruz. İlk büyükşehir kongremize Tekirdağ’dan başlayalım dedik, Trakya’dan başlayalım dedik. Adım adım Anadoluyu kat ederek 2019’a yelken açalım dedik kongremiz hayırlı uğurlu olsun. Bu çatı altından hizmet yarışı gerçekleştiren ve AK Partimize, teşkilatlarımıza büyük hizmetler vermiş, geçmiş dönemdeki bütün il başkanlarımıza her kademedeki yol arkadaşlarımıza gayretlerinden, çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah Tekirdağ’dan Cüneyt Yüksel başkanımızın riyasetinde 2019’da tek yürek tek bilek olarak büyük başarılara doğru emin adımlarla yürüyecek. Gençler hiç merak etmeyin biz sadece Rabbimizin önünde eğiliriz başka hiçbir kuvvetin önünde eğilmeyiz. Sizin Tekirdağ’dan güzel bir sözünüz var Roman kardeşlerimizin özellikle menzile giden yol seni menzilden ayırmaz yol menzilin bir parçasıdır işte biz menzile giden hedefe giden yolda gece gündüz yürüyoruz" diye konuştu.

İstikamet Kızılelma diyen Tekirdağlı askerin anne ve babası da kongreye katıldı

Konuşmasının bir bölümü gençlerin "Başbakan bizi Afrin’e götür" sözleriyle kesilmesi üzerine Başbakan Binali Yıldırım "Ne diyoruz gençler. Tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet. Yürüyoruz, millet arkamızdan yürüyor. Geçen gün Afrin operasyonu başlarken bir Mehmetçiğe soruyorlar o da diyor ki vatan bizim için kızılelmadır. Kızılelma diyen bu Mehmetçik kim Mehmet Kuzu. Mehmetçik Mehmet Kuzu nereli Tekirdağlı o Mehmet, o kahraman Tekirdağlı. Buradan Mehmet Kuzu’ya da selamlarımızı gönderiyoruz. Anası Ümmühan Kuzu, babası Cemil Kuzu da bugün aramızda böyle bir kahraman evlada sahip olduğunuz için sizlerle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

"Bu ne haddini bilmezlik, bu ne aymazlıktır"

Başbakan Binali Yıldırım, "Kendini bilmez CHP milletvekili diyor ki 'PYD terör örgütü değil' diyor. Bu ne haddini bilmezlik bu ne aymazlık. Daha ne göreceksin 90’dan fazla roket fırlatılmış siviller hayatını kaybetmiş 40 yıldır milletimizin başına bela olmuş PKK, PYD, YPG sülalesi aynı boyun soyundan aynı soysuzlardan neresi terör örgütü değil. Bunların bakın bunu söyleyen ana muhalefet partisinin milletvekilleri. Tekirdağ bunu bir yere not et millet düşmanlarıyla yola gitmek Tekirdağ’a yakışmaz. Bunların hesabını 2019’da milletine, vatanına, bayrağına, devletine canlı gibi sahip olan Tekirdağlı aziz kardeşlerim bunun hesabını soracaktır ben buna yürekten inanıyorum" dedi.

"Lafla millilik olmaz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP kurultayında yaptığı konuşmalar üzerinden eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, "Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bugün kongrede konuşuyor. Biliyorsunuz CHP’nin kurultayları meşhurdur. Her seçimden sonra kurultay diye meydana çıkarlar iki ay üç ay kurultay muhabbeti bugün nihayet kurultayları toplanıyor Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki eğitimimiz milli olacak Afrin Harekatı milli olacak ordumuz milli olacak, be kardeşim bunlara itiraz eden mi var. Eğer her şeyin milli olmasını istiyorsan AK Parti’ye bak. Milli ittifak var buyur sen de katıl hep beraber yolumuza devam edelim lafla millilik olmaz. Millilik Afrin’de teröristlerin başına bomba gibi düşmekte olur. Millilik hudutlarımızda oluşturulan terör devletine geçit vermemekle olur. Millilik ay yıldızlı bayrağı alıp Hakkari’de dalgalandırarak gezmekle olur lafla millilik olmaz" diye konuştu.

"Atatürk’ün vasiyetini AK Parti yerine getirdi"

Başbakan Yıldırım, "Ana muhalefet partisi genel başkanı konuşmasında diyor ki içeride şu kadar faiz verdiniz dışarıda şu kadar faiz verdiniz dün söyledim Niğde-Ankara otoyolunu ihale ettiler kazma vuramadılar. Kriz geldi maalesef bütün işler yattı bütün projeler bir yana bırakıldı işte uzağa gitmeyin Tekirdağ’a bakın 2002 öncesi Tekirdağ’ın yollarına bakın. Tekirdağ-Muratlı arası demiryolu projesi Atatürk’ün vasiyetidir Atatürk’ün. Kim yaptı AK Parti yaptı. Tekirdağ’a ikinci limanı kim kazandırdı, AK Parti kazandırdı. Tekirdağ bölünmüş yolu çevre yoluna Tekirdağ’ın alt geçitlerini üst geçitlerini kazandıran kim AK Parti. AK Parti yapar AK Parti söz verirse sözünü yerine getirir. AK Parti yapamayacağı hiçbir şeyin sözünü de vermez. Sayın Kılıçdaroğlu kimin faize ne kadar para verdiğini eğer bilmek istiyorsan rakamlara bak. 2002’de milli gelirin yüzde 14.4’ü, yüzde 15’i faize gidiyordu bugün faiz giderlerinin milli gelir içerisindeki payı yüzde 2’nin altındadır. Kim memleketi soydurmuş kim memleketin kuruşuna sahip çıkmış rakamlara bakarak konuşalım" şeklinde konuştu.

"Kaval elin yel Allah’ın üfle Kemal üfle"

Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştirilerini sürdüren Başbakan Yıldırım, "Şimdi de diyor ki efendim iktidara gelirsek öğretmenlere 5 bin TL’nin üzerinde maaş vereceğim. Tabi iktidara gelme umudu olmadığı için her şeyi söyler. Dilin kemiği yok böylelerine rahmetli babaannem derdi ki kaval elin yel Allah’ın üfle kemal üfle seninki de bu hesap. AK Parti hayalleri gerçeğe dönüştüren partinin adıdır. AK Parti sorunları torunlara havaleden değil anında çözen partidir. AK Parti dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştüren partidir. AK Parti Türkiye’nin umududur. Hepimiz bu büyük davanın birer neferiyiz. Geride kalan geçtiğimiz 16 yıldır birlik beraberlik içerisinde büyük hizmetlerle tamamladık. Hiçbir zaman makam, mevki peşinde koşmadık her zaman vatandaşımızın hakkını hukukunu savunduk. Bizi bir araya getiren en önemli şey Türkiye’nin geleceği, milletin refahı ve mutluluğu oldu. Bu kutlu yürüyüşümüzü birçok defa durdurmak için önümüze çıktılar hiçbirine fırsat vermedik. AK Parti’yi yolundan çevirmek istediler karşımıza çıkan engelleri aşa aşa bugünlere geldik. AK Parti’nin kapısına mühür vurmak istediler. Gezi ayaklanmasını organize ettiler başaramadılar. Ekonomik büyümeyi durdurmak için uluslararası işbirlikçileri ile operasyon yaptılar yine başaramadılar sonunda alçak 15 Temmuz darbe girişiminde bulundular yine başaramadılar. Çünkü gençler, kadınlar, erkekler 7’den 70’e bütün millet meydanlara indi. Tekirdağ meydanlara indi bayrak inmedi ezanlar dinmedi alçaklara gereken dersi verdiniz. Nice oyunlar nice planları başlarına geçirdik bundan sonrada inşallah hiçbir şekilde hiçbir vesayet odağı kutlu yürüyüşünden döndüremeyecek. AK Parti darbecilere, vesayetçilere ayrımcılık yapanlara bu ülkeyi teslim etmez bu böyle bilinmelidir" dedi.

Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı

"Zeytin Dalı Harekatı'na çok şükür millet tam destek veriyor" diyen Başbakan Yıldırım, "İçeride, dışarıda hazmedemeyenler olsa da bu harekat bu büyük bir kararlılıkla büyük bir başarıyla devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın ne olduğunu anlamak istemeyenler Türkiye’ye öyle veya böyle bu harekatla ilgili kara propaganda yaparak maalesef algıyı değiştirmeye çalışıyorlar. Zeytin Dalı Harekatı terörün başının bulunduğu yerde ezilme harekatıdır, Zeytin Dalı Harekatı zulüm altında inim inim inleyen Arapların, Kürt kardeşlerimizin, Türkmen kardeşlerimizin bu zulümden kurtarılma harekatıdır. Zeytin Dalı Harekatı emperyalistlerin sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletinin terör kuşağının sona erdirilmesi yok edilmesi harekatıdır. Zeytin Dalı Harekatı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlama, sınırlarımızın teminat altına alınma güvenlik altına alınma harekatıdır. Bu harekatın hiçbir şekilde sivillere yönelik bir amacı yoktur, bir sonucu yoktur. Eğer bu hareketten tek zarar gören varsa o da bizim Hatay’da Kilis’te yaşayan vatandaşlarımızdı. Harekatın 15 gününde 90’dan fazla roket saldırısından Hatay’a, Kilis’e Reyhanlı’ya düşmesi vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesi yaralanmalarıdır. Zeytin Dalı Harekatı'nın ne kadar haklı bir hareket olduğunu bütün dünyaya dost düşman herkese bir kez daha göstermiştir" diye konuştu.

"Kahraman Mehmetçik orada destan yazıyor"

Konuşması "Başbakan bizi Afrin’e götür" sloganlarıyla kesilen Başbakan Binali yıldırım, "Gençler kahraman Mehmetçik orada destan yazıyor. Evelallah kahramanlarımız, güvenlik güçlerimiz, askerlerimiz o işi halleder hiç merak etmeyin ama vatan kurtarmak mesele olunca 81 milyon yollara düşeriz, alçaklara da hak ettiği dersi veririz. Hiçbir zaman terör örgütlerinin propagandasına kapılıp burada yaptığımız harekata gölge düşürmeye çalışanlara müsamaha göstermeyeceğiz. Bazılarının AK Parti'ye olan düşmanlığı husumeti o kadar artmış ki ak olana kara, kara olana ak demekten geri durmuyorlar. PKK’da, YPG’da PYD’de de, DAEŞ’de hepsi aynı yolun yolcusu. Bunlar terör örgütleridir. Bunların hiçbiri kutsalı yoktur. Bunlar öldürme üzerine şiddet üzerine kurgulanmıştır, programlanmıştır. Onun için adları ne olursa olsun Irak’a gidip PKK diyecekler. Suriye’ye gelip YPG diyecekler kendilerini gizlemeye çalışacaklar. Bunu bu asil millet yutmaz. Oradaki dağlara terörist başının posterini dev posterini yapıştıranlar, bütün dünya bunu görsün istiyoruz. Arkalarında durdukları, silah verdikleri sırtlarını sıvazladıkları terör örgütünün gerçek kimliğini hala görmedinizse o zaman Mehmetçik bir şekilde gösteriyor yerle bir ederek darmadağın ederek siperlerine mevzilerini mevzilerini yok ederek bunu size gösteriyor" şeklinde konuştu.

"2018 için felaket tellallığı yapanlar mosmor oldu"

"Bir yandan bu mücadeleyi yaparken diğer yandan da büyüme kalkınma mücadelemizi gerçekleştireceğiz" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "2018 yılı için felaket tellallığı yapanlar yine mosmor oldu. 2018’de sanayide üretime desteğimiz artarak devam edecek, ihracatımızdaki artış devam edecek üretimdeki güven endeksi büyümeye devam ediyor. Bütün göstergelerimiz ekonominin 2018’de de büyümeye devam edeceğini gösteriyor. Kim hangi felaket tellallığını yaparsa yapsın Türkiye 2019’a giden bu kutlu yolda başarıları artarak devam edecek. Hiç endişeniz olmasın kim desteklerse desteklesin hiç fark etmez bu millet içeriden ve dışarıdan gelecek her türlü tehdide misliyle karşılık verecek güce sahiptir. Türkiye güçlü bir ülkedir hiç merak etmeyin" dedi.

Konuşmasının son bölümünde Tekirdağlılara seslenen Başbakan Binali Yıldırım, "Sevgili Tekirdağlılar, aziz vatandaşlarım Türkiye’nin yarını bugünden daha güzel olacak. Yarınımız bugünden daha aydınlık olacak. Bunun için daha çok çalışacağız, daha fazla hizmet yapacağız, vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz. Yollarını da yapacağız gönüllerini de kazanacağız. Tekirdağ’a 15 yıldır yaptıklarımız ortada. Hastaneler, okullar, barajlar, toplu konutlar 15 yılda Tekirdağ toplam 15 milyar yatırım yaptık helali hoş olsun. Tekirdağ daha fazlasını hak ediyor. Tekirdağ'da eğitimde, yüksek öğretimde önemli bir çığır açtık. 2006’da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini kurduk, bugün öğrenci sayısı 35 bini aştı, üniversiteye bir de teknoloji merkezi kurduk. İlk ve ortaöğretimde gelecek yılların ihtiyacı olan tam 49 yeni okul yapıyoruz. Ergene Havzası Projesi ile Trakya bölgesinde çevre kirliliği tamamen ortadan kalkacak. 13 adet ileri biyolojik artıma tesisi yapıp hizmete aldık bunun altısı da Tekirdağ’da. Hani nerede CHP’li belediyeler nerede? Kapıdan girerken bana şikayet ediyorlar Muratlı’da Çorlu’da belediyede yollar yapılmıyor araçların ön takımını 3 ayda bir değiştiriyoruz diye vatandaş şikayet ediyor fazla şikayetlere lüzum yok. Önümüzde az bir zaman kaldı yapılacak iş kökten temizlik yapmak başka türlü bu işin üstesinden gelinmez. İnşallah Ergene’nin suları berrak bir şekilde olacak 2019’a kadar bu büyük proje de tamamlanmış olacak" ifadelerini kaydetti.

"Tekirdağ Şehir Hastanesinde ilk kazma ay başında vurulacak"

Tekirdağ’da 4 yeni hastane yaptıklarını kaydeden Başbakan Yıldırım, "Hizmete aldık, şimdi de dev bir şehir hastanesi yapıyoruz hayırlı uğurlu olsun. Bedeli 751 milyon helali hoş olsun. Bu ay sonunda hastanenin yapımına başlıyoruz. Sağlık Bakanımız da burada inşallah şehir hastanesine ilk kazmayı da ay başında vuruyoruz. Bitmedi. 2003’te Tekirdağ’da sadece 85 kilometre bölünmüş yol vardı şimdi ne kadar tam 328 kilometre bölünmüş yol yaptık. Şimdi otoyol da yapıyoruz. Çanakkale 1915 Köprüsü ve otoyoluyla beraber inşaatına başladık bu yol ve köprü bittiğinde Tekirdağ’ın Çanakkale’nin Edirne’nin ve Kırklareli’nin hatta Balıkesir’in İzmir’in Manisa’nın turizmde ticarette önü açılacak daha da gelişecek. Tarımda toplulaştırma çalışmalarına son sürat devam ediyoruz. Çiftçilerimize 15 yılda desteği bu bölgede tam 6 kat arttırdık. Önümüzdeki aylarda yeni müjdelerimiz olacak buraya. Ayrıca diğerlerine ilave olarak üzüm teknoloji araştırma merkezi de kuruyoruz hayırlı uğurlu olsun sulama yatırımlarında 7 baraj 29 sulama tesisi son süratle tamamlanıyor. Sulama yatırımlarında da inşallah Tekirdağ’ı şaha kaldırıyoruz. Tekirdağ’ın bereketli topraklarına bereket katıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hiçbir bölgemizi bir diğerinden ayırmıyoruz"

Yıldırım, "Şunu herkes çok iyi bilmelidir ki hiçbir vatandaşımızı hiçbir şehrimizi hiçbir bölgemizi bir diğerinden ayırt etmiyoruz. Kürt, Çerkez, Laz, Roman, Göçmen demiyoruz biz bütün çeşitlerimizle bütün unsurlarımızda bir milletiz. Ayrılıklarımız bizim değerlerimiz. Bütün vatandaşlarımızın birinci sınıf olduğu tek Türkiye’yi savunuyoruz. Bu inançla her şehrimize her vatandaşımıza ulaşıyor hizmetlerini yerine getiriyoruz. Edirne’den Tekirdağ’dan, Kırklareli’nden bütün Anadolu’ya muhabbetle uzanıyoruz. Kaderimiz birdir bizim bunu en iyi siz bilirsiniz Tekirdağ bilir. Önümüzdeki 2019’da Tekirdağ AK Parti teşkilatları hazır mıyız? Koşar adımlarla yerel yönetimlerle de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletvekili seçimlerinde yeni bir zafere imza atacak mıyız? Gençler kapı kapı dolaşmaya her bir hemşehrimizi kucaklamaya? İnşallah bu gayretle Tekirdağ’ı hak ettiği yarınlara taşıyacağız Allah yolumuzu açık etsin kongremiz Tekirdağ’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Göreve gelecek il başkanımız ve kadrolarına da üstün başarılar diliyor bugüne kadar bu kutlu davaya hizmet eden bütün kardeşlerime de şükranlarımı sunuyor. Hepinizi sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum sağ olun var olun. Allah'a emanet olun" şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasının ardından beraberindeki bakanlar ve protokol üyeleri ile birlikte AK Parti Balıkesir İl Kongresine katılmak üzere havayoluyla Tekirdağ’dan ayrıldı.

