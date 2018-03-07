Yıldırım, KKTC Başbakanı Erhürman’ı resmi törenle karşıladı

Başbakan Yıldırım, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren KKTC Başbakanı Erhürman’ı resmi törenle karşıladı. Çankaya Köşkünde gerçekleşen resmi tören, İstiklal Marşı’nın çalınması ile başladı. Daha sonra KKTC Başbakanı Erhürman, tören kıtasını selamladı. Yıldırım ve Erhürman, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdikten sonra baş başa görüşmeye geçti. Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlar ile Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. KKTC Başbakanı Erhurman’a ziyaret kapsamında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da eşlik ediyor.

İlker Turak - Ömer Çetin