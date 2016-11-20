Yıldırım'da 9 kilometrelik hatta 600 milyon liraya mal olacak metronun inşaatına 2017'de başlamak istediklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'ya destek veriliyor. Biz de metrolar için Ankara'dan yüzde 50 destek istiyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yıldırım ve devamında Osmangazi ve Nilüfer’e uzanacak raylı sistem çalışmalarında kaynak sıkıntısı olduğunu, bu çalışmalara bir an önce başlamak için de Ankara'dan destek beklediklerini ifade etti.

Gökdere'den başlayarak Beyazıt Caddesi, Davutkadı, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi Baruthane, Değirmenlikızık, Tezok, Siteler, Şevket Yılmaz Hastanesi ve Mimar Sinan Bursaray istasyonuna bağlanacak 9 kilometrelik yeraltından gidecek metro hattına 2017 yılında start vermek istediklerini vurgulayan Başkan Altepe, "Daha önceki projelerimizde Şevket Yılmaz Hastanesi'ne gidiyordu. Bunu Mimar Sinan Bursaray istasyonuna bağladık. Yıldırım'ın yeni metrosuyla ilgili çalışma ve projeler sürüyor. Ankara ile görüşme içindeyiz. Bir yandan projeler yapılırken bir an önce de başlatılması yolunda Ankara'nın desteğini almamız lazım. Bakanımız, milletvekillerimiz alternatif çalışma yapıyor. Yarı bedeli Ankara'dan desteklenmesini talep ediyoruz. 2017 içinde faaliyete başlayalım istiyoruz. Destek olursa daha sonraki metro adımları, yapacağımız yer altı yatırımları ve diğer hatlarımız hızlı şekilde gerçekleşir" diye konuştu.

Yıldırım metrosunun 600 milyon liraya mal olacağını anlatan Başkan Altepe, "Herşey bizim üzerimizde. Biz yine de çözmeye uğraşıyoruz. Hiç bir yatırımı aksatmamak istiyoruz. Ancak diğer yandan da yeni metro hatlarını başlatmaya çalışıyoruz. Hükümet bazı konularda İstanbul, Ankara, biraz İzmir ve Antalya'ya destek veriyor. Biz de yeni ulaşım yatırımlarımız için destek istedik" şeklinde konuştu.

Başkan Altepe, Yıldırım'ın hayata geçirilmesinin ardından Osmangazi'de Çekirge bağlantılı yeni bir metro ve daha sonrasında Nilüfer'de yeni bir metro hattının planlandığını sözlerine ekledi