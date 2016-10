Başbakan Binali Yıldırım, Afyonkarahisar’da AK Parti 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, “Dış politika felsefemizin özü herkes için barış herkes için adalet. Türkiye önemli bir bölgede yer alıyor. Bu bölgede daha güçlü olmamız için dostluklarımız arttırmaya düşmanlıklarımızı azaltamaya devam edeceğiz. Türkiye’nin hukukunu korumak ve hukukumuzu hiç ama hiç kimseye çiğnetmemek en önemli vazifemizdir. Irak meselesi bize yabancı bir mesele değildir. Irak kardeşlerimizin meselesidir. Komşularımız Irak’ın geleceği, Suriye’nin geleceği, Ortadoğu’nun geleceği bu coğrafyanın ortak geleceğidir. Ayrıca kültürel coğrafyamızda yaşanan hiçbir zulme haksızlığa ve işgale kayıtsız kalmayız. Kültür coğrafyamızda kardeşlerimizin yaşadığı her acı bizimde acımızdır. Bugün 3 milyon Suriyeli kardeşimiz bizim misafirimizdir. Bu durum sözlerimizin samimiyetinin ve gerçekliğinin en güzel ispatıdır. Irak’ta yeni Kerbelalar yaşanmasını istemiyoruz. Hepimiz ehlibeyt aşığıyız. Kerbela’daki acıyı hala içimizde hissediyoruz. Hepimiz İslam’ın şerefi ile müşerref olmuş insanlarız. Müslümanız. Biz bu dünyadan ahirete gittiğimizde mezhebimizle yargılanmayacağız. Bizi bağlayan her tek şey var dinimizdir. Rabbimizdir. Peygamberimizdir. Gerisi teferruattır. Kimse mezhepleri öne çıkarmasın mezhepleri öne çıkarmak o bölge için yapılabilecek en büyük kötülüktür. O gün Irak’ta yapılamaya çalışılan maalesef bir mezhep savaşının kapısını aralamaktır. Türkiye olarak biz buna dikkat çekiyoruz" diye konuştu.

"Sabırla, kararlılıkla Irak hükümeti ile ilişkilerimizi kardeşçe sürdürmeye devam ediyoruz"

"Bizim Irak’ın toprak bütünlüğüne, Irak’ın devletinin parçalanmasına, bölünmesine yönelik asla ve asla bir düşüncemiz olamaz" ifadesini kullanan Yıldırım, "Yıllardır PKK terör örgütünün Irak topraklarında barınmasına rağmen oradan yaptığı eylemlerle canımızı yakmasına rağmen sabırla kararlılıkla Irak hükümeti ile ilişkilerimizi kardeşçe sürmeye devam ediyoruz. Ancak son günlerde bir takım yönlendirmelerle, telkinlerle Türkiye’ye karşı kışkırtıcı beyanatlarla Bağdat hükümeti maalesef çok büyük yanlış yapıyor ancak Türkiye olarak biz buna aldırış edecek değiliz. Kimse bizim bölgeyle işimiz olmayacağını söyleyemez, sonuna kadar Türkiye orada güvenliğini tehdit eden bölgede mezhep savaşlarına kapı aralayan her türlü hareketi engellemek için var olmaya devam edecektir. Başika kampımızdaki askerlerimizin oradaki görevi bölgedeki sivilleri eğitmek ve olası bir terör hareketine karşı DEAŞ’e karşı mezhepsel bir çatışmaya karşı hazır hale getirmektir. Türkiye bu işin içinde olmayacak diyenler bir kez daha yanılmışlardır. Türkiye’nin eğittiği ‘Ninova mücahitleri’ bugün Musul’da DEAŞ’a karşı ön saflarda yerini almıştır. Gerektiğinde Türkiye hava unsurları ile koalisyon güçleri içerisinde de göreve hazırdır” değerlendirmesinde bulundu.

“Kardeş kanı dökülmesin istiyoruz"

Başbakan Yıldırım, Irak’ın Müslüman halkının mezhep çatışmasına sürüklenmesinin yaşanabilecek en büyük felaket olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Terör bütün insanlığı tehdit eder hale geldi, Terör Irak ve Suriye topraklarında ülkemize de büyük bir tehdit oluşturuyor. Onun için Güney sınırlarımızı Suriye’deki güney sınırlarımızı güvence altına almak ve DEAŞ’ın ülkemize saldırılarını, roket, füze saldırılarını önlemek, bölgede yaşayan halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için bildiğiniz gibi ‘Fırat Kalkanı Operasyonu’nu başlattık. 50 günü geçti 56’ncı, 57’nci güne geldi. Şu ana kadar bin 270 kilometre kare alan terör unsurlarında temizlendi. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) öncülüğünde bu temizlik harekatı gerçekleşti. Bizim silahlı kuvvetlerimiz gerek lojistik desteği sağladı. Bu temizlik harekatı yeterli güvenli alan oluşturuluncaya kadar devam edecek. Takriben 5 bin kilometrekarelik bir alan bütün terör unsurlarından temizlenecek. Irak’ta Suriye’de istikrarın sağlanması DEAŞ’tan, PYD’den, YPG’den, PKK’dan bölgenin temizlenmesi ve buradan ülkemize sızmaların önlenmesi için gerek her türlü tedbiri aldık. Almaya devam ediyoruz. Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünde yana olduğumuzu her fırsatta her zeminde dile getiriyoruz. Coğrafyamızda kan ve gözyaşı artık sona ersin istiyoruz. Kardeş kanı dökülmesin istiyoruz. Coğrafyamızın 2’inci dünya savaşından sonrasında olduğu gibi parsel parsel yeniden bölünüp parçalanmasını istemiyoruz. Başika’da DEAŞ’e karşı bu zamana kadar etkin bir mücadele sürdürüldü. Başika kampındaki askerlerimizi bölgede eğitim veriyor. Burayı Irak topraklarından ülkemize yönelecek terör saldırılarını önlemek açısından çok önemli görüyoruz. Biz bu kampı boşaltırsak ülkemize yönelik terör saldırılarının da önünü açmış olacağız. Terör örgütlerinin başkasına yaramayacak bu talebi asla ve asla dikkate almayacağız. Aynı şekilde ‘Fırat Kalkanı’ ifade ettiğim gibi tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah DEAŞ örgütünü hem Suriye’de hem Irak’ta temizlemek için koalisyon güçleri ile bir yandan, bir yandan kendi imkan ve kabiliyetimizle sürdürüyoruz.”

"Operasyonlar hem yurt içinde hem yurt dışında tüm hızıyla devam edecek, ta ki milletimiz huzur ve güven içinde oluncaya kadar"

Cerablus’ta hayatın normale döndüğünün altını çizen Yıldırım, “Binlerce insan geldi. Evlerine, köylerine yerleşti. Okullar, hastaneler açıldı, dükkanlar açıldı. Cerablus’un ardından Rai ve Dabık’ta terörden temizlendi. Dabık üzerinde büyük bir efsane süregeliyordu ama orada yapılan akıllıca bir planlama ile çok kolay bir şekilde kayıp vermeden orası da terör unsurların temizlendi. Operasyonlar hem yurt içinde hem yurt dışında tüm hızıyla devam edecek ta ki milletimiz huzur ve güven içinde oluncaya kadar” açıklamasında bulundu.

"2017’de bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1.9 civarında olacak, 2017 bütçesinde yine en büyük payı eğitime ayırdık"

2017 bütçesini TBMM’ye sunduklarını hatırlatan Başbakan Yıldırım, 2017 bütçesinin hazırlanan 15’inci bütçe olduğunu kaydetti. Yıldırım, “Bütçenin merkezinde insan var. Yatırım var. Önümüzdeki dönemde mali disiplini de kararlılıkla sürdüreceğiz. 2017’de bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1.9 civarında olacak 2017 bütçesinde yine en büyük payı eğitime ayırdık. Bütçenin yüzde 22 si yani 122 milyar lira eğitimin hatırlayın 2002’de bu sadece 11 milyardı. 11 milyardan 122 milyara 10 katından fazla” ifadelerini kullandı.

Abdullah Sarıca - Benan Özben - Pelin Üzek